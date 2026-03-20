Pe 20 martie, îi pomenește pe sfinții cuvioși părinți care au fost uciși de arabi în Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit. Aceasta este una dintre cele mai importante vetre monahale din Țara Sfântă.

De ce au fost atacați monahii din Mănăstirea Sfântului Sava

În contextul invaziilor arabe din secolele VII–VIII, așezămintele creștine din Palestina au devenit frecvent ținte ale jafurilor și violențelor. Izolată, dar cunoscută pentru viața duhovnicească intensă și pentru bunurile strânse de-a lungul timpului, Mănăstirea Sfântului Sava era bine cunoscută în regiune. Din acest motiv, a atras în mod repetat atenția atacatorilor.

Chiar și în fața acestor amenințări, monahii au ales să nu-și abandoneze locul și credința. Au rămas în mănăstire, asumându-și riscurile, într-o dovadă de curaj și statornicie rar întâlnită. Atacurile s-au soldat cu pierderi de vieți omenești. Cei care au murit au fost cinstiți ca martiri, fiind considerați exemple vii de credință dusă până la capăt.

Ce semnificație are jertfa lor pentru credincioși

Jertfa acestor sfinți este privită ca un simbol al devotamentului total față de și al curajului în fața încercărilor. Ei nu au ales calea ușoară a fugii, ci au rămas statornici în credință, chiar cu prețul vieții.

Pentru credincioși, pomenirea lor este un prilej de reflecție asupra propriei credințe. Totodată, este un îndemn la răbdare, rugăciune și încredere în Dumnezeu, indiferent de greutățile întâmpinate.

Rugăciune către Sfinții Cuvioși uciși în Mănăstirea Sfântului Sava

Sfinților cuvioși părinți, care v-ați jertfit viața pentru credința în Hristos, primiți rugăciunea noastră smerită și fiți mijlocitori pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Voi, care ați rămas neclintiți în fața primejdiilor și nu v-ați lepădat de credință, întăriți-ne și pe noi în încercările vieții.

Rugați pe Domnul să ne dăruiască pace sufletească, răbdare și curaj, ca să putem trece peste greutăți fără să ne pierdem nădejdea. Luminați-ne mintea și încălziți-ne inima, ca să trăim cu credință adevărată și dragoste față de aproapele.

Ocrotiți-ne pe noi și familiile noastre, feriți-ne de primejdii și ajutați-ne să rămânem statornici în bine, urmând pilda voastră de jertfă și dăruire.

Amin.