„360 de grade”, cu Alina Bădic | Prof. univ. dr. Dulcan: Suferința este una dintre căile ce i se dau omului pentru a se înțelepți, pentru a se întreba, pentru a învăța ceva (VIDEO)

Prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan, medic neurolog, psihiatru, autor de literatură filosofică, metafizică, a fost invitatul special al Alinei Bădic în ediția de sâmbătă, 14 decembrie, a emisiunii „360 de grade”. Acesta a susținut că boala și suferința sunt căi ce i se dau omului pentru a se înțelepți, pentru a învăța ceva.

Prof. univ. dr. Dulcan, despre suferință

„Este o întrebare: de ce neapărat suferința e cea care înțelepțește, dă omului o posibilitate de relevare a propriului său sine, de a se spiritualiza pe sine?

Pentru că, în momentul în care omul e vesel, cine se gândește la suferință? Omul, evident, se simte bine, etc. etc., dar suferința e cea care te obligă să gândești: ce mi s-a întâmplat? unde am greșit?

Pentru că, în ultimă instanță, suferința e un conflict interior și omul își pune aceste întrebări: unde am greșit? de ce am greșit? ce mi s-a făcut?

Se și spune: boala – sau suferința – e una din căile care i se dau omului pentru a se înțelepți, pentru a se întreba, pentru a învăța ceva. Adică din orice boală, din orice suferință, să înveți ceva! E o lecție, și asta e foarte important”, a explicat prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan.

