Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic, despre începutul lunii Șarpelui sub influența elementului Lemn Yin: „Este a doua lună complicată din an”

Alina Bădic și invitații săi, Anca Dimancea și Marian Golea, au vorbit, în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, despre începutul lunii Sarpelui sub influenta elementului Lemn Yin.

Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic

“Astăzi este Luna Noua si marcăm începutul lunii Sarpelui sub influenta elementului Lemn Yin. Este a doua luna complicata din an, dupa luna februarie. Sunt penalizari constante, atat pentru tara noastra cat si pentru alte tari vecine, aflate in in aceasta zona a Europei. Penalizarile pot fi de natura economica, politica si in sfera sociala”, a precizat Alina Bădic la începutul emisiunii.

La rândul ei, Anca Dimancea a precizat că urmează o lună cu evenimente complicate:

“Este o perioadă care se remarcă prin penalizări. Pentru sud-estul Europei este o mică problemă atunci când vine luna de șarpe, dar într-un context al anului acestuia. Deci nu în orice an vorbim despre șarpe într-un anumit mod, ci în mod special anul acesta, an de tigru când prin cuplarea cu această zodie se creează penalizări multiple din păcate.

Calendarul nostru vă ajută să vedeți care sunt zilele de mistreț și zilele de maimuță. Acelea sunt cu probleme, în mod special zilele de maimuță. Următoarea va fi pe 7 mai de exemplu. Luna începe astăzi și se va termina în data de 29 mai. Marcăm niște situații complicate. Este a doua lună complicată din an. O să mai fie august și noiembrie. În țara noastră pot să existe probleme cu oarecare nemulțumiri ale oamenilor în sfera socială, s-ar putea să existe probleme la nivel politic, și să nu existe diplomație”, a explicat Anca Dimancea.