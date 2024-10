Burduja: „În ce privește pregătirea pentru iarnă, stăm bine, avem depozitele de gaz în supraplin” / Ce se întâmplă cu schema de plafonare a prețurilor la energie (VIDEO)

Sebastian Burduja (PNL), ministrul Energiei, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că avem deja depozitele de gaz suprapline, deci vom trece iarna cu bine și chiar vom putea ajuta Republica Moldova, cum am făcut-o și anii trecuți. Burduja a explicat apoi și ce se întâmplă cu schema de

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Burduja: Avem depozitele de gaz în supraplin

„În ce privește pregătirea pentru iarnă, vă pot spune că România stă bine, avem la peste 103%, deci s-a intrat într-un fel de rezervă tehnică echivalentă cu umplerea rezervorului la mașină până la bușon, pe înțelesul tuturor. Avem undeva la 3,28 de miliarde de metri cubi de gaz înmagazinat, vreo 66 de milioane de metri cubi mai mult ca anul trecut în aceeași perioadă și anul trecut oricum am stat foarte bine.

Producția pe timpul sezonului rece, undeva la 25 de milioane de metri cubi am avut zilele trecute, consumul e foarte apropiat de producție încă și când temperaturile vor scădea, avem suficient de mult gaz în depozite încât să trecem fără probleme de iarna aceasta, ba chiar să venim în sprijinul fraților noștri de peste Prut, cum am mai făcut-o și-n anii anteriori”, a declarat ministrul Energiei, pentru B1 TV.

Ce se va întâmpla cu plafonarea prețurilor la energie

Întrebat ce se va întâmpla cu actuala schemă de plafonare a facturilor la energie, care ar urma să expire la finele lunii martie 2025, Sebastian Burduja a explicat: „Rămâne în vigoare schema, e clară în legislația actuală. Plafoanele la clientul final sunt cum le știu românii (…) Mulți furnizori facturează sub aceste plafoane, mai ales la consum peste 300 kilowați / oră pe lună. Noi avem o discuție cu Comisia Europeană. E adevărat, sunt două cauze deschise împotriva României în etapă preliminară, în care practic ni se cer lămuriri. Am transmis Comisiei anumite informații, am cerut și o prelungire, deci nu am nicio emoție că până la 1 aprilie am putea suferi alte consecințe din partea Comisie”.

„De altfel, oficialii Comisiei au fost înțelegători, pentru că prețurile de pe bursa energiei nu ne afectează facturile, dar e o imagine a sectorului energetic din regiune și în ultimele luni – în general au fost semnficiativ mai mari în Europa de Est ca urmare a lipsei interconexiunilor din centrul Europei, deci energia din vest, mai ieftină, nu a putut ajunge la noi, s-a oprit undeva la granița dintre Austria și Ungaria sau Austria și Slovacia, unde conexiunile sunt deficitare. Avem un plan cu Comisia Europeană să accelerăm aceste interconexiuni pentru a discuta despre o piață unică europeană în sectorul energetic, să avem prețuri comparabile”, a mai explicat ministrul Sebastian Burduja.