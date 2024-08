ActiveWatch condamnă măsurile aplicate de poliție și jandarmerie participanților la protestele împotriva războiului din Gaza

ActiveWatch acuză reprezentanții Poliției și ai Jandarmeriei că au aplicat măsuri de intimidare la adresa participanţilor la protestele împotriva războiului din Gaza de, potrivit unui comunicat al organizației.

Acuzații grave la adresa Jandarmeriei și a polițiștilor

ActiveWatch că autoritățile au aplicat mai multe măsuri ”excesive, fără precedent”:

Potrivit ActiveWatch, unora dintre persoanele care au participat sau care şi-au exprimat intenţia de a participa la protestele împotriva războiului din Gaza, forțele de ordine ale MAI au exercitat acţiuni de hărțuire, de intimidare sau presiuni menite a le descuraja să își manifeste dreptul fundamental la libertatea de întrunire paşnică, altora le-au limitat dreptul la liberă exprimare prin interzicerea afişării unor mesaje, iar asupra tuturor manifestanţilor s-au aplicat măsuri excesive de control corporal.

Deşi la aceste proteste a participat un număr restrâns de persoane, deși nu s-au înregistrat niciun fel de incidente şi nu au fost afişate sau exprimate mesaje discriminatorii, care să îndemne la violență sau care să incite la ură, măsurile excesiv de restrictive şi de intimidare ale forţelor de ordine au continuat să fie aplicate, mai susține ActiveWatch.

ActiveWatch a fost sesizată, în repetate rânduri, de mai mulți participanți la aceste proteste, care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de modul în care au fost trataţi de forţele de ordine. La finele lunii octombrie a anului trecut, dar și în februarie 2024, ActiveWatch a solicitat conducerilor IGPR, respectiv Jandarmeriei, motivele și prevederile legale care ar fi justificat măsurile excesive, la limita legii și a respectului față de cetățean, la care forțele de ordine au apelat în repetate rânduri.

„Conducerile Jandarmeriei și IGPR au ales să răspundă sesizărilor ActiveWatch într-o manieră mai degrabă cinică și sfidătoare, care transmite un mesaj de impunitate din partea celor care adoptă și aplică acele măsuri. Nu a fost invocat niciun motiv credibil pentru care au fost interzise mesaje care se încadrează, fără niciun dubiu, în limitele libertății de exprimare (de exemplu: “Opriţi ocupaţia!”, “Salvaţi copiii!”, “You can’t build a Holy Land on mass graves of children”, “Free Palestine, end apartheid”, “Palestina liberă”, “Stop Israeli occupation!”, “Opriţi exportul de arme!” etc.) sau pentru care participanții la proteste au fost supuși unor controale de securitate mai stricte decât cele utilizate în aeroporturi înainte de a pătrunde în țarcurile îngrădite în care li se amenajase spațiul de protest. Chemarea la sediul Poliţiei și vizitele făcute de polițiști la domiciliile unor persoane care şi-au manifestat intenţia de a participa la proteste – însoțite de recomandări “prietenoase” de a nu posta pe reţele sociale mesaje legate de proteste sau de conflictul din Orientul Mijlociu şi de a nu discuta cu alte persoane despre asta – sunt practici care aduc aminte de perioada totalitară, de Miliția și Securitatea comunistă, nu de un stat european, cu o Constituție democratică și cu instituții care respectă legea și cetățeanul. Din păcate, aceste incidente au stârnit atenția unui număr relativ restrâns de jurnaliști, ceea ce a contribuit, probabil, la perpetuarea abuzurilor.

Considerăm inadmisibil ca, într-o societate democratică, instituțiile de forță să dispună abuziv, arbitrar și în afara oricărei supravegheri și responsabilități legale de autoritatea cu care au fost învestite pentru a apăra, în egală măsură, ordinea, drepturile și libertățile cetățenilor. Prin măsurile și comportamentul lor, reprezentanții Poliției și ai Jandarmeriei au creat o atmosferă de intimidare, de umilire, de hărțuire a cetățenilor care au ales să își exercite, pașnic, în limitele legii, un drept fundamental garantat de Constituție. Putem presupune că scopul acestor acțiuni fără precedent a fost de a descuraja participanții sau alți cetățeni să ia parte la astfel de proteste”.