Aerosmith a anulat turneul de adio din cauza problemelor de sănătate ale solistului Steven Tyler

Aerosmith a anunțat anularea turneului de adio din SUA. Membrii trupei au dezvăluit că au luat această decizie deoarece solistul Steven Tyler nu și-a revenit complet după o leziune la corzile vocale suferită în urmă cu aproximativ un an. Incidentul a avut loc în timpul unui spectacol, a provocat sângerări și a necesitat o lungă perioadă de recuperare.

Anunțul anulării turneului a fost descris de membrii trupei ca fiind „o decizie sfâșietoare și dificilă, dar necesară”. Aerosmith a exprimat regretul profund că nu pot continua turneul și au transmis că vor returna banii pentru biletele vândute.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.

It has been…

— Aerosmith (@Aerosmith)