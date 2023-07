Angajata MAI, la un pas de leșin din cauza caniculei. Peste 35 grade pentru a 11-a zi consecutivă

pentru a 11-a zi consecutivă. În marile orașe, nici noapte nu este mai răcoare, iar oamenii fac coadă la Urgențe. Specialiștii spun că zăpușeala din timpul nopții chiar este un pericol uriaș pentru sănătate. La o întâlnire cu presa, o angajată a Ministerului de Interne a leșinat.

Angajata Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane a cedat în timpul declarațiilor de presă pentru măsurile de siguranță de la festivalul Electric Castle. După câteva minute în soare, i s-a făcut rău. La ora 11.00 erau deja 30 de grade Celsius, conform observatornews.

A 11-a zi de caniculă consecutivă

„Pe aceste călduri nu mă simt foarte confortabil, m-am hidratat, am grijă să stau cât pot de mult la umbra”, a spus un bărbat.

„Mă protejez cât pot de mult, mă hidratez, beau apă şi am grijă să am capul acoperit întotdeauna”, a transmis o femeie.

Totuși, noaptea nu aduce răcoarea dorită.

La ora 22, ieri, erau 27 de grade în Capitală, iar pentru această oră târzie sunt foarte mulți oameni care au ieșit în parcuri pentru a se răcori în zona fântânilor arteziene.

Specialiştii de la Organizaţia Mondială de Meteorologie avertizează temperaturile foarte mari din timpul nopții reprezintă un risc major pentru sănătate, mai ales de atac de cord. Aglomerație și cozi au fost și la unitățile de primiri urgențe.

Dușurile nu sunt recomandate să fie reci

Pentru a face față caniculei, sunt recomandate dușuri la o temperature care nu șochează organismal.

Specialiștii nu recomandă dușurile reci, mai degrabă cele călduțe sau chiar fierbinți, pentru a nu face șocuri termice.

„Organismul reacţionează la această diferenţă foarte mare dintre cele două limite ale temperaturilor fie printr-o deshidratare suplimentară, fie prin apariţia directă a simptomatologiei”, a spus Cătălina Andrei, cardiolog.

Nici consumul de băuturi cu gheață nu ajută.

„Vă servesc cu un ceai tradiţional de căldură mare. Atunci când consumi ceaiul cald, egalizând temperatura externă cu cea internă, accepţi căldura din exterior mult mai bine”, a declarat Jaber Kanan, proprietar ceainărie.

Totuși, canicular nu dă semne că se va potoli. Până la finalul acestei săptămâni temperaturile vor fi în jur de 40 de grade la umbra în zonele de câmpie.