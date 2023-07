Autostrada este criticată de reprezentanții Castelului Cantacuzino. „Va șterge orașul Bușteni de pe hartă”

Reprezentanții Castelului Cantacuzino din stațiunea Bușteni susțin că va duce la „eliminarea oraşului de pe harta destinaţiilor turistice”.

Stațiunea Bușteni va avea de suferit

„Acum, un nou plan a ieşit la rampă, care va produce prejudicii şi va duce la distrugerea permanentă a întregii şi împrejurimi. Un tronson de autostradă poziţionat direct deasupra oraşului, aproape de casele, pensiunile şi hotelurile din zonă; nu în ultimul rând, un tronson care ar urma să fie construit la aproximativ 30 de metri deasupra Castelului Cantacuzino, afectând întreaga configuraţie a Văii.

După cum se observă în simularea video, tronsonul de autostradă ar traversa în mod ilegal şi aria protejată a acestui monument istoric de categorie A. (…) Există cinci planuri alternative cu tuneluri şi alte rute, care vor duce în mod evident la eliminarea oraşului Buşteni de pe harta destinaţiilor turistice, consecinţă pe care nimeni nu a catadicsit să o ia în considerare. (…)

Analizând toate cele menţionate (…), întreaga planificare a infrastructurii zonei Sinaia – Buşteni – Azuga are consecinţe irevocabile. (…) Voi face tot posibilul pentru a preveni această defrişare turistică”, susțin reprezentanţii Castelului Cantacuzino din staţiunea Buşteni, conform Ziare.com.

Primarul susține că autostrada este necesară

Dar, pe de altă parte, primarul Mircea Corbu este de părere că proiectul autostrăzii este de importanță națională și că va ajuta stațiunea prin eliminarea traficului de transit, iar administrația locală va emite, dacă vor fi cerute, toate avizele necesare realizării acestei investiții.

„E un proiect naţional, dar dacă statul român investeşte, cine e Castelul Cantacuzino să se opună unui proiect care rezolvă toată ţara? Din contră, se eliberează oraşul Buşteni, pentru că autostrada e deasupra oraşului, iar circulaţia de tranzit nu mai intră prin oraş. Eu nu am nimic cu nimeni, eu am venit să fac treabă la Buşteni. (…) Nu am interese meschine, se vede din munca pe care o duc. (…) Noi, ca UAT Buşteni, punem la dispoziţie toate avizele ca să se poată realiza această autostradă promisă de 50 de ani”, a precizat Mircea Corbu.

Mai mult, referindu-se la posibilitatea ca traseul autostrăzii să traverseze o arie protejată, primarul susține că instituțiile abilitate vor da avizele conform prevederilor legale și după realizarea tuturor verificărilor necesare.

Varianta finală de traseu pentru autostrada Ploiești-Brașov a fost avizată recent în CTE-CNAIR, costul estimate al proiectului fiind de 5,5 miliarde de euro, fără TVA, a transmis directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe Facebook.

„Am avizat astăzi în CTE – CNAIR varianta finală de traseu pentru autostrada Ploieşti – Braşov! În lungime totală de 112,7 km (cu sectorul Cristian – Râşnov) această autostradă va avea 12 noduri rutiere, 13 tuneluri (12,4 km) şi 61 de structuri (28,75 km). Costul estimat pentru construcţia autostrăzii este de 5,5 miliarde euro fără TVA”, a notat Pistol.

Autostrada Ploiești-Brașov va asigura conectivitatea între central turistice importante de pe Valea Prahovei, precum Comarnic, Sinaia, Azuga, Predeal şi Braşov.

Traseul autostrăzii traversează 23 de Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT), a adăugat şeful companiei de drumuri.