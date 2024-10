Cadavrul unui bărbat, găsit într-o valiză pe marginea drumului, în Vaslui. Locuitorii sunt șocați

unui bărbat de circa 50 de ani a fost găsit într-o valiză, pe marginea drumului în satul Pungești, județul Vaslui. Chiar un locuitor a găsit trupul bărbatului și a alertat autoritățile.

Valiza, abandonată de sâmbătă

Valiza a fost abandonată încă de sâmbătă, doar că nimeni nu a fost curios să afle ce se găsește în interior, până aseară, când un sătean și-a făcut curaj să o deschidă, iar mirosul înțetător l-a făcut să creadă că este vreun animal mort în interior, conform

„Eu am zis că e gunoi, nu mi-am dat seama că e om mort acolo. Am zis poate e un câine mort, o găină și am văzut genunchii îngrămădiţi acolo. Băi, asta e om mă. De unde și cum e, nu știu”, a spus martorul care a găsit cadavrul.

Localnicii sunt speriați

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, criminaliștii au sigilat zona și au verificat declarațiile martorului. Au deschis valiza și au văzut că în interior se află un cadavru în stare avansată de putrefacție.

Crima a băgat în sperieți localnicii care stau în casă de teamă de a nu păți ceva.

preluat de polițiști și dus la medicina legală din Vaslui unde i se va efectua necropsia.