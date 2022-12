Când pică Paștele ortodox în 2023 și în următorii ani

Crăciunul a trecut și doar câteva zile ne mai despart până când vom intra în noul an.

Românii se gândesc deja la următoarele vacanțe din noul an, iar prima va fi cea de Paște, în primăvara lui 2023.

Spre deosebire de Crăciun, sărbătorit an de an pe 25 decembrie, Paștele nu are o dată fixă. Data în care se sărbătorește Învierea Domnului este socotită conform tradiției, în fiecare an, reprezentând „prima duminică după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară”.

Când va fi Paștele ortodox în anul 2023

În noul an, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 16 aprilie, în timp ce Paștele catolic este o săptămână mai devreme, pe 9 aprilie.

Ultima dată atunci când atât Paștele catolic, cât și Paștele ortodox au picat în aceeași zi a fost în anul 2017.

Regula după care se calculează ziua exactă a fost stabilită la Sinodul Ecumenic de la Niceea, în 325 e.n. Astfel, Paştele Ortodox este sărbătorit, în fiecare an, în duminica imediat următoare lunii pline de după echinocţiul de primăvară, potrivit .

Când pică Paștele ortodox în următorii ani

Paștele Ortodox 2023 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2024 – 5 mai

Paștele Ortodox 2025 – 20 aprilie

Paștele Ortodox 2026 – 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie

Când pică Paștele catolic în următorii ani