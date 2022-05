Căpșunarii români își schimbă obiceiurile: „Mai avem de plantat încă un pic din seră, dar mă opresc că nu am forță de muncă și nu reușesc să fac singur”

Românii care au muncit în Italia la cules căpșuni, în acest an răstoarnă planurile fermierilor, punând în pericol roadele. Lucrul nu li se mai pare avantajos, iar motivul principal slariul mic aici și mai avantajoase în alte țări, relatează .

„Vor mai mulți bani ”

Recolta din Italia va fi compromisă. Unii au obosit de munca grea și condițiile nefavorabile, încercându-se în alte domenii. Alții au decis să rămână în țara lor sau să lucreze în Germania, Spania unde sunt mai plătiți.

Fermierii italieni declară că întâmpină dificultăți la capitolul forță de muncă. Bogdan Ionică deține sere cu fructe și legume în Sicilia. El a mărturisit că este primul an în care nu are cine să-l ajute la culesul roadei. Vechii lucrători i-au refuzat.

„Mai avem de plantat încă un pic din seră, dar mă opresc că nu am forță de muncă și nu reușesc să fac singur. Vor bani mulți, preferă să rămână acasă decât să primească banii care erau înainte. Am nevoie de măcar patru oameni. Multe culturi mi-au rămas în picioare. Nu am putut să le culeg”

Ce avem la capitolul salarii

Un zilier la cules căpșuni ar primi în Italia, pentru șapte ore de muncă, 42 de euro, în Spania suma este dublă – 80 de euro, pe când în Danemarca – 130 de euro.

Un cuplu, Toma și soția lui, au renunțat la agricultură și s-au reprofilat în domeniul hotelier.

„Mergi la muncă și dacă o zi mai proastă și nu faci kilogramele care trebuie, nici bani, nu iei în ziua respectivă. Dacă avea comenzi patronul, trebuia să mergi la muncă să culegi. Așa ,la jobul ăsta, suntem plătiți la oră. Acum sunt atâtea locuri de muncă, atâtea agenții, ai de unde să alegi”, spune bărbatul.

„La afine, lucrai afară, lucrai și pe ploaie, obosită. Să stai într-o zi ploioasă acolo nu e deloc ușor. Aici, lucrezi în interior și e altfel”, a adăugat Bianca.

Belgia și Olanda – cele mai avantajoase opțiuni

„Ofertele sunt foarte avantajoase pentru că vin la pachet și cu cazări gratuite, salarii avantajoase, număr de ore mai mare. În Danemarca se câștigă câte 1.500-1.600 de euro pe lună, primesc cazare gratuită, bani de vacanță, ăsta e minimul, avem muncitori care trec de 2.500 de euro pe lună”, menționează Adriana Agafon, manager Resurse Umane al unei firme de recrutare din Danemarca.

Adriana Sarghie, purtătorul de cuvânt AJOFM Iași spune că spre deosebire de anii anteriori, acum este o explozie de oferte: „Avem locuri de muncă în domeniul agricol pentru persoanele care doresc să muncească la cules de sparanghel, de zmeură”