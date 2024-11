Cât a dat un pasager pe un sandviș în Aeroportul Otopeni. „În 3 rate fixe, fără dobândă”

Internațional Henri Coandă din Otopeni este cunoscut pentru prețurile piperate la orice produs. Cei care doresc să își cumpere alimente din aeroport trebuie să se aștepte să plătească bani grei. Un bucureștean a fost șocat de prețul pe care l-a plătit pentru un simplu sandviș.

Cât costă un sandviș în Aeroportul Otopeni

Un bucureștean a rămas șocat de o experiență pe care a avut-o în Otopeni. Acesta se pregătea de zbor, însă înainte de asta și-a dorit să mănânce un sandviș simplu, pentru care a trebuit să scoată din buzunar 56 de lei, potrivit .

Bărbatul a povestit întreaga situație în mediul online, glumind că l-ar fi achitat „în trei rate”. Povestea individului s-a viralizat rapid, multe persoane comentând și reacționând cu situațiile lor similare.

„Astăzi am cumpărat un sandwich de la aeroport, în 3 rate fixe, fără dobândă și doar cu buletinul”, a spus călătorul într-un filmuleț pe care l-a publicat pe rețelele de socializare.

Cum au reacționat internauții

„Sa nu mai cumpere nimeni și vor da faliment sau scad preturile. Dar sunt mulți aroganți care vor sa fie remarcați că ei au bani și cumpără…”/„Lucrez in aeroportul international Roma-FCO, pe post de gastronom (pregătesc sandvișuri de genul asta) si nici macar aici nu costa asa de mult! Maxim 8,50€ poti plati pt un sandwich, plus apa in medie de 2…2,5€. ROMANIA, TREZEȘTE-TE!/, „În Otopeni un r***t de cană din metal 20€ și în aeroport Madrid o cană 8,5€ . Fomisti de români”/ „11 euro? Am umblat prin toata Europa si nu am vazut asemenea preturi”, sunt doar câteva dintre comentariile și reacțiile internauților.