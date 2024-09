Ciclonul Boris a provocat inundații devastatoare în România. A plouat în 3 zile cât în 3-4 luni. Cum a ajuns în țara noastră

a făcut ravagii în mai multe țări europene, inclusiv în România, unde a provocat inundații devastatoare.

Ciclonul Boris , Austria, Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia, iar în unele zone din Austria și Cehia a plouat în trei zile și peste 300 mm, adică echivalentul a 4-5 luni de precipitații, scrie .

În țara noastră, 7 persoane și-au pierdut viața în inundațiile din Galați. Cea mai mare valoare de precipitații pentru trei zile a fost la stația meteo Bacău – 131 de litri pe metru pătrat. Aceste date înseamnă că în doar trei zile a plouat cât în 3-4 luni.

Mai mult, pe Transalpina a nins.

The precipitation stacked up along the strong thermal boundary, held in place by important areas of high pressure and enhanced by the orography.

The rain is still falling but we already know Austria rainfall records are being pulverised (more on that when the dust settles).

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX)