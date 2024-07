Clinica Sf.Nectarie din Sectorul 6 asigură servicii gratuite pentru tratarea afecțiunilor abdominale. Programul “SAFE”, dedicat bucureștenilor în risc de sărăcie (VIDEO)

Este un lucru știut că primăvara se reactivează ulcerele și gastritele. Simptomele inițiale ale disfuncțiilor gastrice pot fi greața, tulburările de deglutiție sau durerile abdominale. Este foarte important ca atunci când ne confruntăm cu astfel de probleme să mergem la medic pentru a stopa eventualele complicații.

Pentru cei care nu își permit costisitoarele vizite la medic, , prin Centrul medical Sf Nectarie, derulează un , care le oferă gratuități în acest domeniu.

Problemele de sănătate care vizează aparatul digestiv pot fi destul de neplăcute, de aceea este important sa ne prezentăm la medicul gastroenterolog imediat ce apar primele semne.

Care sunt simptomele pacienților

“Simptomele pacienților care se adresează în cabinetul de gastroenterologie sunt diverse, de la simple dureri abdominale, sub formă de crampe, diaree sau constipație, dureri la nivelul esofagului sau stomacului, dificultăți la înghițire sau afecțiuni specifice care țin de organul respectiv, de ficat, de pancreas, intestinale sau gastrice”, a spus dr. Silviu Marian Dinu, medic primar gastroenterologie, Clinica Sf. Nectarie București.

O pacientă care a venit la Clinica Sf. Nectarie București a spus că se confruntă cu multiple probleme legate de diabetul zaharat, însă nu își permite să plătească vizitele la medic și nici investigațiile.

“Eu am diabet. Fac insulină, am neuropatie, am un deget tăiat la picior, amputat”, a spus Elena Chiloman.

Pentru cine e destinat programul SAFE

Pentru această categorie de pacienți, aflati în dificultăți financiare, în Bucuresti există programul „SAFE”, coordonat de Ministerul Sănătății, derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Sectorul 6 al Capitalei, prin clinica medicală Sfântul Nectarie.

“Programul „SAFE” este coordonat de Ministerul Sănătății și este derulat prin Direcția Generală de Asistență Socială Sectorul 6. Se derulează în clinica noastră și are ca scop servicii de prevenție pentru persoanele defavorizate”, a mai spus dr. Silviu Marian Dinu.

Programul „SAFE” se adresează bucureștenilor aflați în risc de sărăcie, persoanelor singure și cu probleme de sănătate, celor de etnie romă, vârstnicilor și celor fără adăpost pentru care serviciile medicale sunt gratuite.

“Programul „SAFE”, la care mă aflu și eu, este un program foarte bun, care m-a ajutat foarte mult. Dacă e o problemă și mă întâlnesc cu cineva și pot să le recomand acelor persoane, că sunt și eu în același program SAFE și au nevoie de investigații, îi rog să sune la 0219970”, a mai spus pacienta Elena Chiloman.

Echipamente de de ultimă generație, la Clinica Sfântul Nectarie din Sectorul 6

Cabinetul de gastroenterologie de la Clinica Sfântul Nectarie deține echipament de ultimă generație și este de un real ajutor celor afectați de boli care țin de sistemul digestiv.

“Dotările cabinetului sunt un ecograf performant, un aparat de endoscopie care poate efectua endoscopie digestivă superioară diagnostică și colonoscopie diagnostică”, a precizat medicul primar Silviu Marian Dinu.