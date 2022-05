Complexul fetei cuminți: un nou bestseller scris de Elle Kennedy

Elle Kennedy ne încântă cu un nou bestseller: Complexul fetei cuminți. Autoarea seriei Off-Campus a revenit cu o carte pe care nu vei putea să o pui deoparte până nu o vei citi până la final. Așa cum ne-a obișnuit, această carte este o poveste de dragoste modernă, care va captiva orice cititor. Este scrisă astfel încât să poți empatiza cu personajele, iar mulți cititori au spus că s-au regăsit într-o oarecare măsură în această poveste de dragoste.

Elle Kennedy este o autoare tânără, care s-a făcut remarcată încă de la o vârstă fragedă. Și-a manifestat pasiunea pentru arte și scris, astfel că la vârsta adolescenței a scris prima sa nuvelă. S-a născut în Canada, unde a și absolvit Universitatea York, fiind licențiată în arte. Stilul său de a scrie este inconfundabil: adoră să contureze personaje feminine puternice și protagoniști care sunt în stare să facă orice pentru a le cuceri.

Printre cele mai cunoscute titluri scrise de Elle Kennedy, pe care le poți comanda de la BOOKZONE, se numără și seria OFF-CAMPUS, care în prezent are cinci volume. În fiecare dintre aceste cărți, vei regăsi o poveste de dragoste unică, între tineri aflați la facultate. De aici și succesul seriei, având în vedere că personajele și întâmplările pot fi regăsite și în viața reală. Oamenii au început să prefere cărțile cu ale căror personaje se pot identifica, iar Elle Kennedy știe foarte bine cum să creioneze protagoniștii. De asemenea, un lucru interesant de menționat despre Elle Kennedy este faptul că scrie sub pseudonimul Erin Watt, alături de o altă scriitoare îndrăgită. Astfel, au publicat împreună seria Prințesa de Hârtie, care are un succes enorm la ora actuală.

Noua carte a lui Elle Kennedy, este considerată un adevărat fenomen pe Tik Tok. Este bine de știut că majoritatea cărților foarte apreciate, bestsellere din ultimii ani, au devenit cunoscute cu ajutorul rețelelor de socializare. Elle Kennedy este o autoare foarte apreciată de către persoanele tinere, care petrec destul de mult timp pe rețelele de socializare.

Complexul fetei cuminți este considerat un roman ca un carusel de emoții, cu elemente senzuale, așa cum ne-a obișnuit autoarea. Protagonista cărții, Mackenzie Cabot este o studentă care ar face orice pentru a mulțumi pe toată lumea, însă a ajuns să obosească din cauza acestui lucru. Își dorește să se axeze pe mica sa afacere online, însă părinții susțin că are întâi nevoie de o diplomă de facultate, ceea ce înseamnă să se mute într-un orășel unde învață doar studenți bogați. Cedează insistențelor părinților și merge la facultate, unde îl întâlnește pe Cooper Hartley, care îi dă lumea peste cap. Curând, între cei doi se înfiripă o frumoasă poveste de dragoste, amenințată de un secret groaznic, ascuns de Cooper. Vor reuși cei doi să treacă peste provocările pe care vor trebui să le înfrunte?