Răspuns la fake-news: Cum a infirmat domnul Bobby Păunescu, în direct la Realitatea Plus, minciunile lansate de televiziunea unui condamnat penal

În ultimele zile, Realitatea Plus a difuzat o serie de materiale de tip fake news la adresa B1 TV, invocând aşa zise probleme în managementul televiziunii noastre. Luaţi de val şi dorind probabil să dea uitării problemele de natură penală ale beneficiarului real al Realitatea Plus, soldate cu condamnări definitive ale instanţelor de judecată, televiziunea sus mentionata a inventat informaţii false despre B1 TV.

Concret, Realitatea Plus a susţinut, fără nicio o acoperire în realitate, că ar fi existat un convocator AGA al acţionarilor B1 TV Channel SRL, unde ar fi urmat să fie dezbătută pe ordinea de zi posibilitatea schimbării administratorului societăţii. Realitatea Plus a avut ocazia să afle adevărul despre aceste informaţii chiar de la domnul Bobby Păunescu, fiul unuia dintre acţionarii B1 TV, pe care l-a avut invitat recent într-o emisiune. Întrebat despre toate aceste minciuni proliferate de Realitatea Plus, acesta NU a confirmat nici una dintre informaţiile false lansate, răspunzând cu diplomaţie la încercările disperate ale moderatorilor de a inflama un scandal inexistent.

În consecinţă, chiar domnul Bobby Păunescu, în direct la Realitatea Plus, nu a confirmat existenţa unei convocări AGA ce ar fi urmat să aibă pe ordinea de zi tot soiul de acuzaţii false, ci doar a afirmat faptul, cunoscut în mediul de business, că în orice societate comercială există periodic discuţii în Consiliile de Administraţie, despre diverse chestiuni la zi. Nicio vorbă despre o aşa-zisă schimbare de management sau probleme de altă natură.

Dar, deşi a avut infirmări ale acuzaţiilor lansate din partea tuturor surselor invocate, Realitatea Plus a continuat totuşi să lanseze o serie de informatii false, fără nicio o acoperire în fapte.

Cu siguranţă, şi în cazul de faţă vor răspunde în instanţă pentru afirmaţiile făcute. Dar, pentru că termenele de judecată de regulă iau timp (chiar unul dintre beneficiarii reali ai Realitatea Plus fiind obişnuit cu amânări excesive) şi în spiritul sărbătorilor care se apropie, asigurăm încă o dată pe toată lumea că nu există niciun fel de problemă internă la B1 TV, iar în acest an NU va fi discutată în nicio AGA niciun fel de schimbare în acţionariatul B1 TV Channel SRL. De altfel, acest lucru nici nu ar fi posibil din punct de vedere legal.

Redăm declaraţiile domnului Bobby Păunescu, fiul unuia dintre acţionarii B1 TV, făcute chiar la Realitatea Plus, pentru a arăta tuturor că nu există niciun fel de adevăr în minciunile proliferate de un post TV obişnuit prea mult cu păcălirea publicului telespectator.