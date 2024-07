Cum s-a transformat un concendiu într-un coșmar pentru un cuplu de români în Grecia? „Am fost victima unei escrocherii prin intermediul Booking”

Pentru un , concediul de vis s-a transformat într-un coșma4 după ce au ajuns în Grecia. Cei doi au avut parte de o experiență neplăcută, fiind victimele unei escrocherii.

Cum arăta locul în care trebuiau să fie cazați

Doi români au fost dezamăgiți de concendiul lor din , unde și-au rezervat cazarea pe Booking, însă când au ajuns la destinație au constatat că sunt victimele unei escrocherii, potrivit

Degustați de condițiile de cazare, unul dintre români a încercat să o contacteze pe proprietara apartamentului, dar nu i-a răspuns nimeni. În ultimă instanță, acesta a încercat să reclame condițiile de cazare și calitatea serviciilor pe site-ul Booking, însă reprezentanții platformei nu și-au asumat nicio parte din vină.

Platforma de închirieri i-a cerut bărbatului să își rezolve singur problema

Bărbatul a primit și un mesaj pe platforma de închirieri, în care era înștiințat că trebuie să își rezolve singur situația, direct cu proprietarii apartamentului din Grecia. Întâmplarea a avut loc pe data de 1 iulie 2024, însă bărbatul și-a făcut publică povestea abia acum, pe un grupul de Facebook „Forum reclamații”.

„Țin să menționez că scriu sub anonimat deoarece pe grup sunt prieteni și membri ai familiei pe care n-aș vrea să-i sperii sau să-i întristez deocamdată. Am nevoie de un sfat în privința următorului lucru: bănuiesc că am fost victima unei escrocherii prin intermediul Booking, iar acum acest site nu vrea în niciun fel să-și recunoască problema. În aprilie am făcut o rezervare la Mini mountain view _ next to the sea, în localitatea Possidi, prin Booking.com. Am ajuns în data de 1 iulie, proprietara mi-a trimis un mesaj cu un număr de telefon al altei persoane care urma sa ne deschidă apartamentul.

Am sunat-o și ne-a invitat în interiorul locației (vorbea engleză foarte prost). În interior am avut cea mai neplacută surpriză, pe holuri zburau păsări și aveau cuiburi, o mizerie de nedescris, camera cu mobilier foarte vechi și baia era de nefolosit, totul murdar și ruginit. Am făcut câteva poze, i-am spus acelei persoane că nu putem rămâne în condițiile acelea insalubre și ne-a trântit ușa în nas. Imediat am încercat să dam de proprietara care nu a răspuns la mesaje. Prin urmare am luat legătura cu serviciul clienți de la Booking care ne-a promis că va rezolva situația. Astăzi am primit mesaj și de la ei că nu ne pot compensa și că va trebui sa ne rezolvam problema cu proprietarii apartamentului.”, se arată în mesajul bărbatului.