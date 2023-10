Dănuț Lupu, dat în urmărire de Poliția Română. Fostul fotbalist spune că nu este în țară și că se întoarce în România abia în weekend

Fostul fotbalist Dănuţ Lupu a fost condamnat definitiv la 7 luni şi 10 zile de închisoare și ar fi trebuit să se predea la Penitenciarul Rahova pentru a-şi ispăşi condamnarea. El nu a făcut acest lucru, iar oamenii legii nu l-au găsit nici acasă pentru a pune în executare mandatul emis de judecători, așa că Poliția Română l-a dat în urmărire pe Dănuț Lupu.

Fostul internațional a spus că este plecat din țară cu familia

„Împotriva celui în cauza, Judecătoria Cornetu a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.134 din 02.10.2023, fiind condamnat la o pedeapsa de 7 luni si 10 zile închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, conform anunțului publicat pe site-ul Poliției Române.

„Duminică, mă vor lua de la aeroport. Mă duc la frontieră și predau pașaportul”

Fostul internațional a vorbit, luni, la un post de televiziune, și a spus este plecat din țară cu familia. El a anunțat că va reveni în România în weekend.

Dănuț Lupu a dezvăluit că va ispăși jumătate din pedeapsa dictată de instanță: va sta în spatele gratiilor aproximativ 3 luni și jumătate.

Dănuț Lupu a fost condamnat după ce a fost surprins, în mai multe rânduri, conducând fără carnet.

Dănuţ Lupu a spus că a fost nevoit să conducă fără permis. El a reiterat că regretă că a comis acea faptă, dar a subliniat că nu a avut ce face.

„Dragi copii, să știți că viața e mai importantă decât toate. Nu mai urcați fără permis și băuți la volan. De droguri nici nu mai zic. M-am urcat la volan doar că trebuia să ajung la spital, pentru că îmi era foarte rău. Nu am făcut accident, nu am fost băut. Am ajuns la spital și mi s-a făcut ce a trebuit.

Poate că dacă nu urcam la volan eram mort. Regret că m-am urcat, dar eu cred că viața și sănătatea unui om sunt mai importante ca orice. În zona în care eram nu puteam să sun la 112”, spunea Dănuț Lupu.