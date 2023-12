Diana Buzoianu (USR), despre Dosarul vaccinurilor: Ce nu am văzut noi în acele mii de pagini este că nu au fost identificate actele normative care ar fi fost încălcate (VIDEO)

Deputata USR, Diana Buzoianu, a fost prezentă în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, unde a vorbit despre Dosarul vaccinurilor. Deputata spune că atât ea cât și alți colegi s-au uitat pe referatul făcut de procurori și pe alte dosare care conțin informații cu privire la acest subiect, și ce nu au văzut în acele mii de pagini este că “nu au fost identificate actele normative care ar fi fost încălcate”.

“Este un moment foarte important, pentru că în sfârșit putem să aflăm și ce i se impută unui minister care n-a avut, în fapt, niciun fel de atribuții pentru achiziționarea acestor vaccinuri. Eu m-am bucurat foarte mult că Vlad Voiculescu s-a dus la aceste audieri și cu niște materiale care să arate concret, să răspundă la niște întrebări, pentru că, iată, vedem ce nu s-a spus foarte clar până acum și anume că România a achiziționat mai puține vaccinuri per cap de locuitor decât media europeană.

Aproape că am fost pe ultimul loc, când ne-a mai bătut la acest capitol doar Polonia. Deci toată această idee că noi am fi comandat mult prea multe vaccinuri, iată că suntem în capătul celălalt al statisticii europene pe acest subiect. Oricum, noi am militat întotdeauna pentru transparență. Știm foarte clar care au fost atribuțiile ministerului și știm foarte clar că nu au avut pe achiziții niciun fel de atribuții.

Abia așteptăm să fie soluționat și acest caz, pentru că nerezolvarea acestui caz până acum a dus la foarte multe fake news-uri, la multe teorii ale conspirației. Din păcate, a fost folosit acest dosar pentru o discuție, mai degrabă, ideologică. A fost sau n-a fost bun vaccinul ori noi știm că vaccinul a salvat vieți. Știm, ne amintim foarte clar, în 2021, cum așteptau sute de români, mii de români erau înscriși pe platformă, în așteptare, pentru că erau disperați. Voiau să fie în siguranță ei și familia lor și nu putem să uităm momentele alea.

Nu putem să spunem că de dragul unei eficiențe bugetare am fi preferat mai degrabă să salvăm câțiva bani versus viețile oamenilor.

Există un referat făcut de procurori și există mai multe dosare care au fost puse, inclusiv la dispoziția senatorilor, să fie analizate, sunt mii de pagini. Eu ce nu am văzut în acele mii de pagini și colegii mei senatori ce nu au văzut în acele mii de pagini este pe lângă niște acuze generale care, mă rog, vor fi, înțeleg, acum analizate, nu au fost identificate actele normative care ar fi fost încălcate, adică nu a fost identificat măcar un singur act.

De exemplu, pentru Ministerul Sănătății, nu a fost identificat nici măcar un singur act normativ sau măcar un ordin sau ceva, orice, normativ care să fi dat atribuții ministerului să se ocupe de această achiziție. Dar tot referatul este așa, o apologie, cumva de cum ar fi trebuit ministerul să ia niște măsuri, fără să fie identificat. Păi e primul lucru la care un procuror sau la care un jurist, un judecător se uită.

Există o normă încălcată? Există niște atribuții undeva scrise? În miile astea de pagini care au fost date, nu există nici măcar un rând care să fie în acest sens”.