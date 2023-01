Eveniment astronomic spectaculos în 2023: O cometă se va apropia de Pământ pentru prima dată după 50,000 de ani

Eveniment astronomic spectaculos în 2023! Cometa supranumită „bulgăre de zăpadă cosmic” se va apropia de planeta Pământ la începutul anului 2023, pentru prima dată după 50.000 de ani.

Once-in-a-Lifetime Cosmic Event Could Be Visible to the Naked Eye: Comet C/2022 E3 (ZTF) may never return to the inner solar system, and if it does, the cosmic snowball won’t be back for at least another 50,000 years.

