Fortul 13 Jilava trece în subordinea Consiliului Județean Ilfov / Mirabela Dumitrache: „Un proiect de amploare care după restaurare va fi dat în circuitul turistic al județului Ilfov” (VIDEO)

Fortul 13 Jilava trece în subordinea Consiliului Județean Ilfov pentru a fi restaurat și transformat într-un important obiectiv ce va intra în circuitul turistic al județului Ilvov, a dezvăluit în emisiunea Podcast B1 Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al CJ Ilfov.

“Este un obiectiv despre care mulți am întrebat ani la rând, un obiectiv pe care mulți l-am căutat pentru a descoperi ce este înăuntru, acum la această oră, dar despre care nu am știut dacă are porțile deschise sau are lacătul pus.

A fost deja emisă o hotărâre de Guvern, o hotărâre prin care Fortul 13 Jilava va intra chiar în această lună septembrie, în această toamnă în subordinea Consiliului Județean Ilfov. Ce înseamnă asta? Înseamnă că deja s-au pregătit bani la bugetul județean pentru realizarea studiului de fezabilitate, pentru demararea ulterioarelor lucrări de restaurare a acestui obiectiv, înseamnă că echipa Consiliului Județean în frunte cu președintele Hubert Thuma lucrează la descoperirea de alte surse externe de finanțare pentru a restaura, pentru ca acest loc să devină ce ar trebui să fie acum, un muzeu pe care să îl vizităm, în weekend, chiar dacă suntem în Capitală, chiar dacă suntem în Ilfov. Înseamnă un proiect de amploare care cu siguranță după restaurare va fi dat în circuitul turistic al județului Ilfov”.