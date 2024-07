Gigi Becali a fost implicat într-un accident chiar în fața bisericii pe care o construiește

Gigi Becali a fost implicat într-un accident rutier, miercuri dimineață, chiar în fața bisericii pe care o construiește în Pipera. El s-a ciocnit ușor cu o mașină în care se aflau două femei, notează Patronul FCSB s-a asigurat că toată lumea e bine, apoi a făcut schimb de numere de telefon cu femeile și a plecat.

Gigi Becali, implicat iar într-un accident

Potrivit surselor SpyNews, miercuri, în jurul orei 10:00, Becali s-a ciocnit cu alt autovehicul în care se aflau două femei. Patronul FCSB era singur în mașina sa de lux.

După câteva zeci de minute, în care s-a asigurat că totul e bine și a vorbit la telefon, Becali le-a spus celor două femei că vrea să plece deoarece în spatele lor era o autospecială care venise pentru un alt incident, mai grav.

Gigi Becali, cu mașina în șanț

Becali a fost implicat în mai multe accidente rutiere de-a lungul timpului. La finele anului trecut, acesta cu aceeași mașină de lux.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț. Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț.

Mașina? Doar roțile (n.r. – sunt avariate). Le-am spus polițiștilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere și să-l cheme. Nici nu mă interesează. Eu l-am evitat, am făcut un bine și cu asta basta”, a spus Gigi Becali, la vremea respectivă.