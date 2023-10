Horia Constantinescu (ANPC): În primăvară am controlat peste 700 de centre. De ce să minimalizăm culpa unui aparținător ce ar fi putut, vizitându-și apropiații, să vadă realmente ce condiții sunt? (VIDEO)

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a oferit detalii despre controalele efectuate în centrele de îngrijire, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și spune că la nivelul Capitalei fiecare echipă „a desfășurat măcar cinci acțiuni de control”.

Horia Constantinescu (ANPC), detalii despre controalele în azilele groazei și celelalte centre

Întrebat despre controalele efectuate de ANCP la astfel de centre înainte de izbucnirea scandalului public, Horia Constantinescu a spus: „În primăvara acestui an, undeva la sfârșitul lunii martie, transmiteam presei faptul că am controlat peste 700 de astfel de unități, cu măsurile luate, sancțiunile aplicate, fotografii și filmări, așa cum v-am obișnuit. De asemenea, pentru 26 dintre situații, din câte îmi aduc aminte, au fost transmite și altor instituții adrese din care să reiasă că ceea ce am constatat ar trebui să facă parte dintr-o reevaluare a autorizării acestor stabilimente sau, iată, anumite măsuri, cum ar fi relocarea celor cazați acolo”.

Întrebat câte au fost verificate de când s-a dispus controlul la nivel național, oficialul a explicat: „Nu am centralizat încă datele, dar vă pot spune că aseară colegii mei au stat pe teren până noaptea, am reînceput cu alte echipe în cursul acestei zile. La nivelul Bucureștiului, fiecare dintre echipe a desfășurat măcar cinci acțiuni de control. Echipa este alcătuită dintr-un singur comisar, numesc «echipă» pentru că acesta participă la acțiune împreună cu reprezentanții celorlalte autorități”.

„Credeam că vom găsi în plin avânt de renovare pe cele pe care le-am controlat, gândidu-mă că avertismentul a fost transmis de la tribuna Guvernului, or iată că la acest moment, spre surprinderea noastră, lucrurile nu stau deloc bine, cel puțin pentru locațiile deja verificate”, a continuat el.

„Multe persoane, la momentul la care trebuie să plece într-o vacanță sau să părăsească domiciliul în care cresc un animal de companie, îi lasă pe aceștia la niște structuri de adăpostire, hoteluri de animale, cum se numesc. Iată că aparținătorii, în schimb, ai persoanelor acestea în vârstă, aparținătorii persoanelor cu dizabilități le abandonează pe acestea, pentru că de ce să minimalizăm culpa unui aparținător ce ar fi putut, vizitându-și apropiații, să vadă realmente ce condiții sunt acestea?”, mai susține Horia Constantinescu.

Referitor la faptul că mulți dintre beneficiari nu au aparținători, el a spus: „Nu neapărat atât de mulți cât ne imaginăm. Mulți s-ar putea să nu mai aibă pentru că nu au mai ținut legătura cu ei (…). Dacă ajunge un aparținător al unuia, nu poate vedea în ce condiții stau și ceilalți? Nu cumva este la fel de creștin să tragă un semnal de alarmă?”.