Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 26 noiembrie – 2 decembrie 2023: O perioadă în care partea financiară este foarte importantă. Ea trebuie evaluată și reevaluată din toate punctele de vedere (VIDEO)

, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 26 noiembrie – 2 decembrie 2023. Invitata sa a fost Ingrid Baciu.

„Avem un sfârșit de an încărcat de evenimente de mare forță, care ne vor surprinde destul de plăcut.

În primul rând, trebuie să înțelegem dinamica universului. Este un sfârșit de an care vine cu o dinamică foarte interesantă, aș spune că motto-ul acestei perioade este ce ție nu îți place altuia nu îi face.

Ca atare, să fim pregătiți ca de câte ori tulburăm universul tulburând persoane care nu tulbură să ne așteptăm ca reversul să fie pe măsură. Acesta este comentariul pe care l-aș face pentru ceea ce urmează.

Este un sfârșit de an foarte puternic din punct de vedere energetic, un sfârșit de an care are o semnificație aparte și care ne invită la un soi de bilanț foarte amănunțit.

Nu toată lumea poate să facă acest bilanț pentru că de multe ori suntem orbiți de mândrie, de orgolii, de lucruri pe care nu le-am înțeles și pe care nu le putem înțelege niciodată.

Atâta vreme cât nu vom înțelege anumite evenimente din viața noastră, nici nu putem să avem așteptări ca universul să ne recompenseze”, a spus Alina Bădic.

Berbec

Luna plină are loc pe axa trei-nouă, o axă a comunicării, a relaționalului, a negocierilor. Ce tip de negocieri poartă Berbecii săptămâna următoare? Cuma r trebui să se poziționeze fațăd e această negociere? Cu siguranță vor avea de-a face cu ceva destul de special. Ei trebuie să identifice agresivitatea. În funcție și de tema persoanlă, mai puțin afectați vor fi cei care stau bine pe Marte, pe Soare. Dar nativii berbec fiind chiar guvernați de Marte, cu siguranță, vor avea o provocare semnificativă. Antidotul în această perioadă agresivă este credința, raportarea la divinitate. Cam așa se face împărțeala: binele cu binele, răul cu răul. Este stabilit.

Taur

Astăzi este un aspect foarte frumos, avem o lună conjunctă cu jupiter în semnul dumneavoastră ceea ce arată un factor de noroc care se activează, o călătorie care poate fi foarte fructoasă, o șansă de a întâlni persoane care vă sunt favorabile în cadrul unui drum și mai mult decât atât, șansa deosebită pe acests sextil Uranus-Neptun, cu Uranus în semnul dumneavoastră de a intra pe o frecvență superioară, de a face lucruri pe un calibru energetic superior, practic nativii taur se pot încadra pe o misiune a destinului, puteț face voia destinului, chiar să faceți o misiune spirituală. Din punct de vedere energetic, Taurii sunt foarte favorizați acum grație acestui sextil Uranus-Neptun. Toată perioada aceasta eu aș defini-o așa: Ni se dă o șansă!

Gemenii

Foarte puternică această lună plină chiar cu luna în semnul dumneavoastră, pe primul decan opusă cu soarele. Soarele este acum într-o poziție de forță, conjunct cu marte în semn de foc, cuadrate cu saturn pe semn de apă. Saturn este pe casa carierei, pe casa a 10-a pentru dumneavoastră, o casă care vorbește despre reputație, despre modul în care vă puneți în valoare calitățile din punct de vedere socio-profesional. Această lună plină vine pe un ansamblu care cu certitudine li se comunică ceva, având în vedere că avem această filieră directă cu luna chiar îns emnul lor. Gemenii trebuie să vadăc eva care le scoate ochii. Este o lună plină care le scoate ochii prin ceva, poate fi o discuție provocată de destin.

Rac

Foarte puternice sunt aceste aspecte pentru că în primul și în primul rând Pluto are un ultim dialog cu racii de pe ultimul grad în semn opus, un grad care pe undeva atrage atenția prin cuadratura pe care o gface cu nodul nord despre tot felul de situații, parteneriate, evidențieri de lucruri care nu mai merg în anumite relații. Racii trebuie să înțeleagă exact care este situația lor în raport cu anumite persoane importante cuc are ei au tot felul d enegocieri, discuții, proiecte, afaceri. Acest soare care ne agresează pe toți zilele acestea, pe nativii raci îi poate atrage într-o cursă.

Leu

De câte ori vorbim despre o putere atât de mare precum cea pe care o poate avea luna plină într-uin context în care mai avem și alte aspecte puternice în ziua respectivă, soarele este acum destul de conflictual, chiar dacă este confortabil în semn de foc. Prin această conjuncție cu marte devine un pic mai exploziv decât de obicei și prin această cuadratură îns emnd e apă aduce niște perturbări care țin de o agresivitate venită din neant aș spune care pentru leu este destuld e dură pentru că Saturn se găsește și pe casa scorpionului, cuadrat ci aceste planete din săgetător de pe casa iubirii. Cu siguranță leii sunt agresați de persoane dragi sufletului lor care contează pentru ei șic are îi perturbă într-un mod greu de închipuit, misterios.

Fecioară

Saturn vă vorbește din semn opus. Cuvântul cheie este bunătate. Încercați să îi spuneți universului în această perioadă de ce are nevoie cu pentru că sufletul este de esență divină și cu certitudine vi se va răspunde. Este o perioadă care pentru nativii fecioară, cu saturn și neptun îns emnul opus numai să vă doriți ceva, dar să vă doriți cu smerenie, și universul vă va răspunde și el, chiar dacă doar cu un strop de bunătate, dar cu siguranță vă va răspunde. Nu este câștigător să mergem pe zona cealaltă, a răzbunării sau pe zona lucrurilor care tulbură suflete.

Balanță

Balanțele au realizări frumoase din punct de vedere social, chiar socio-profesional aș spune. Pot fi reveniri interesante, chiar șocante, dar în sensul bun, din punct de vedere financiar, aspecte în care își pot lărgi sistemul relațional. Dar tot cuadratura aceasta pe semne mutabile rămâne valoroasă din punct de vedere al mentoratului și al mesajului, ca atare trebuie să înțelegețic eva important din punct de vedere energetic, legat de mediu, legat de relațiile apropiate, legat de rude chiar aș spune. Poate fi vorba și despr eo reglare de conturi cu membrii familiei. Vindecarea vine acum din semn opus și nodul nord cel care vă repune pe o poziție. Nativii balanță trebuie să înțeleagă cât de puternică este această reasamblare a lor pe o zonă legată de parteneriat.

Scorpion

Destul de multă energie pentru scorpion! E interesant să vedeți spre ce zonă se duce această energie în perioada imediat următoare. S-ar putea să fie cazul să regândiți anumite proeicte, să regândiți anumite situații. Pentru scorpioni este și un moment decizional de mare impact în zona financiară. Partea financiară este foarte importantă în această perioadă. Ea trebuie evaluată și reevaluată din toate punctele de vedere. Este bine să vedeți care sunt valorile dumneavoastră, cum puteți să produceți mai mulți bani, cum puteți să faceția stfel să vă recalibrați energetic. Zona de creativitate este foarte productivă în periaoda imediat următoare.

Săgetător

Un soare și un marte care se găsesc confortabil în săgetător, marte fiind guvernator tot de semn de foc, de berbec, soarele în semn de foc leu. În acest semnd e foc conjunct vin cu un potențial destul de mare energetic yang astefl încât zilele acestea simțim nevoia să ne războim cu cineva, să spunem lucrurilor pe nume în funcție de gradul de agresivitate cu care ne-am născut. Mercur în exil aici vorbește despre acea reevaluare și pentru nativii zăgetători, o zonă în care cuadratura dintre marte-saturn și soare-saturn vorbește despre descărcări carmice care pot veni din partea unor persoane cu care nativii săgetători au un grad de intimitate, au un grad de apropiere sufletească, persoane care pot veni cu un soi de revoltă, de reproș.

Capricorn

Un moment de alegeri foarte profunde, nu este vorba despre o alegere obișnuită, este vorba despre o alegere care se face pe axa 6-12, o lună plină care îi invită pe capricorni să evalueze o situație în absența egoului, oricărei forme de manifestare de natură egoistă. Pe undeva nativii capricorni înțeleg mersul lucrurilor, cel mai important este să înțelegi mecanismul, cum te poziționezi în fața universuluiîntr-o formulă în care nu este ușor să știi acum cum stai. Având această forță psihică, plutp pe ultimul grad în semn, prin diferite evenimente pe care destinul le configurează, vor nu vor trebuie să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor.

Vărsător

Sunt într-un colimator în care chiar dacă nu înțeleg ceva astăzi, li se explică a doua zi. Foarte importantă această lună plină pe axa 5-11, un moment de mare intensitate în care li se dă ocazia să exprime ceva. Trebuie să spună lucrurilor pe nume în aceste zile, să îi dea universului de înțeles că au înțeles ce au de înțeles. Vărsătorii s-au cam înțelepțit aș putea spune eu și zilele următoare vin și ele cu un fel de ținută din punct de vedere spiritual, adică li se oferă o recompensă, pot apărea persoane care îi ajută să se înțeleagă mai bine, care pe undeva le fac un cadou, ori îi ajută să se simtă bine, ori îi invită undeva și acolo ei se relaxeazî. Este un moment în care pot să își reevalueze prieteniile. Se pot pune în valoare profesional și financiar.

Pești

Se anunță o săptămână plină de mesaje, venite direct din astral, grație acestui saturn foarte puternic în semnul dumneavoastră, un saturn care prin cuadratura cu soarele și cu marte vorbește despre o forță în care sunteți antrenați, aveți mare șansă să înțelegeți nenumărate lucruri care vin sau au venit către dumneavoastră într-o formulă foarte puternică. Foarte frumos anturajul și oamenii care își doresc să vă ajute din tot sufletul.