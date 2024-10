Imaginea inedită care a surprins un avion, Luna și Soarele în timpul eclipsei totale de soare din SUA. A devenit virală în scurt timp

Un american a surprins Arkanas, care a devenit virală la scurt timp după ce a postat-o pe Facebook. În imagine se vede Soarele perfect acoperit de Lună și un avion.

Momentul inedit a fost surprins deasupra orașului Jonesboro, în Arkansas, scrie

„Ce experienţă incredibilă”, a scris fotograful la postarea de pe Facebook.



a început la ora 18.00 pe Coasta Pacificului din Mexic.

În SUA, peste 30 de milioane de oameni au văzut eclipsa, din zona în care ea a fost vizibilă, timp de câteva minute.

Autoritățile americane au sfătuit oamenii să poarte ochelari speciali pentru a putea privi Soarele, pentru că ar putea risc leziuni grave la ochi.

Cascada Niagara a fost unul dintre locurile în care momentul s-a văzut spectaculos.

Eclipsa a fost admirată chiar și din aer. Unele companii aeriene au prevăzut zboruri de-a lungul traiectoriei și acele bilete au fost la mare căutare.

SpaceX a publicat imagini ale eclipsei văzute din spațiu de un satelit Starlink.

View of the solar eclipse from a Starlink satellite on orbit

— Starlink (@Starlink)