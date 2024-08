Laurențiu Gîdei (PSD), despre situația de la Spitalul Sf Pantelimon: Ceea ce se întâmplă acum, mi se pare de o gravitate fantastică (VIDEO)

Deputatul PSD, , a comentat situația de la Spitalul , în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

Gîdei a precizat că nu înțelege de ce a fost nevoie de 4 luni să aibă loc niște percheziții acasă la cadrele medicale și de ce acestea au fost lăsate să-și desfășoare în continuare activitatea în același mediu, în ciuda faptului că existau suspiciuni.

„Ceea ce se întâmplă acum, mi se pare de o gravitate fantastică”

Deputatul PSD a fost întrebat de demisia ministrului Sănătății, Alexandru Rafila.

„Mi-aduc aminte când a izbucnit acest scandal, că am fost în emisiuni chiar cu distinsul jurnalist și atunci aveam o opinie oarecum contrară pentru că nu puteam crede că vom trăi astfel de momente în România. În altă ordine de idei, ceea ce se întâmplă acum, mi se pare de o gravitate fantastică și a pune responsabilitatea în cârdul ministrului ar fi ca și cum, pentru scandalul de hărțuire sexuală, doamna ministru trebuia să-și dea demisia, pentru un fapt extrem de grav, cel de la 2 Mai, ministrul Internelor trebuia să-și dea demisia ori cred că lucrurile astea ar trebui tratate cu maximă responsabilitate.

Ceea ce îmi este mie straniu în acest caz și nu pot încă înțelege este dincolo de acuzațiile foarte grave pe care ni le vor descâlci, nu doar procurorii, pentru că procurorii acuză, avocații apără și doar judecătorul stabilește vinovăția, dar specialiștii în medicină și mai ales în ATI, ne vor lămuri, mai pe larg, cum au stat lucrurile acolo, dacă, cumva, este adevărat, așa cum se spune sau dacă nu, dar mie mi se pare extrem de straniu, de ce oare a trebuit să treacă 4 luni de zile, cred, să se pună cap la cap niște informații obținute, cred, într-o săptămână, inclusiv din memoria injectomatelor, că acum toți ne pricepem și am învățat termeni noi, injectomate, noradrenalină, etc, etc, de ce au trebuit să treacă 4 luni, să asistăm la niște percheziții la domiciliu și dacă suspiciunile asupra acestor cadre medicale, a acestor doamne medic erau creionate de atunci, de ce oare a trebuit să le lăsăm să își desfășoare în continuare activitatea, în același mediu?

Sunt niște întrebări la care eu, personal, aștept în continuare răspunsuri”.