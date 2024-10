Lucian Bode, la inaugurarea centurii Beiuș: Este un exemplu de succes centura ocolitoare Beiuș. Dezvoltarea economică a unei regiuni depinde într-o mare măsură de modernizarea infrastructurii (VIDEO)

secretarul general al PNL, a participat, vineri, la inaugurarea centurii din județul Bihor, alături de președintele PNL Nicole Ciucă, președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, primarul orașului Beiuș, Gabriel Popa, și patronul firmei Selina, Marius Marta.

„Este un exemplu de succes centura ocolitoare Beiuș”

Bode a susținut și o declarație de presă, unde a vorbit despre mai multe proiecte de infrastructură din județul Bihor și a explicat ce înseamnă, de fapt, pentru Beiuș, operaționalizarea centurii ocolitoare.

„Pentru mine este o mare bucurie să revin, astăzi, aici, în această zonă în care am fost de mai multe ori în anul 2020, împreună cu Ilie Bolojan, împreună cu colegii noștri de la acea vreme din CNAIR, din Ministerul Transporturilor.

Este o satisfacție, că vedem cu toții faptul că atunci, în 2020, într-un an extrem de dificil pentru întreaga țară și pentru întreaga omenire, cu o pandemie care a pus la grea încercare sistemele publice din România. Cu toate acestea, am reușit împreună să menținem toate șantierele deschise, ceea ce a fost un lucru extraordinar.

A fost cea mai grea încercare a noastră de atunci, să menținem toate șantierele deschise, să deschidem alte șantiere noi și obligatoriu să le asigurăm finanțarea.

Atunci, am gândit împreună cu ministrul Boloș acest sistem de descentralizare a proiectelor.

Și așa s-a adoptat Ordonanța 88 și Ordonanța 101, prin care se finanțează și se transferă către autoritățile locale implementarea acestor proiecte.

Este un exemplu de succes centura ocolitoare Beiuș, la fel cum este și centura ocolitoare Aleșd, și sunt în implementare și alte proiecte, și la nivelul județului Bihor, și la nivel național, care beneficiază de această descentralizare gândită de noi atunci în 2020″, a declarat Bode.

„Nu este singurul obiectiv, care a beneficiat de tot suportul nostru în acel an”

„Ce înseamnă pentru această zonă, ce înseamnă pentru Beiuș operaționalizarea centurii ocolitoare? Știm cu toții și cel mai bine știți dumneavoastră, cei care sunteți astăzi aici și cei care trăiesc în această zonă. Spun de fiecare dată. Dezvoltarea economică a unei regiuni, a unui județ, a unei țări depinde într-o mare măsură de modernizarea infrastructurii. Și coloana vertebrală, pe care se ridică economic o țară, o regiune, un județ este infrastructura de transport.

Și când ne gândim la ce va însemna și care va fi impactul acestei operaționalizări al acestei centuri ocolitoare, ne gândim, în primul rând, la calitatea vieții, la traficul pe care nu îl vom mai avea în oraș, ne gândim la poluare, ne gândim la dezvoltarea economică și oportunitățile pe care le vor avea agenții economici în această zonă.

Și nu este singurul obiectiv, care a beneficiat de tot suportul nostru în acel an, zic eu, cu grele încercări, dar un an de referință, un an bornă pentru demararea marilor proiecte de infrastructură în România.

Și mă gândesc, în primul rând, la drumul national realizat de același constructor pe care îl felicit încă o data, DN 76 Vârfurile Ștei, Beiuș, Oradea, un drum care, dacă vă amintiți, s-a semnat contractul în 2007, în 2010 trebuia să fie finalizat și 10 ani de zile nu s-a întâmplat nimic, iar în 2020, accelerând procesul de construire și reabilitare a acestui drum, la sfârșitul anului 2020 a fost dat în trafic. Se numea dacă știți bine ‘Drumul rușinii’, acest drum absolut care arăta jalnic, nu arăta a drum național, nici într-un caz.

Sunt multe proiectele de infrastructură din județul Bihor. Vă felicit, domnule președinte, vă felicit dragi primari pentru că ați avut curajul să preluați această sarcină pe care, sigur, ar trebui să o aibă compania de drumuri, Direcția Regională de Drumuri și rezultatele se văd, fie că vorbim de cele 2 centuri ocolitoare, fie că vorbim de inelul metropolitan, fie că vorbim de legătura dintre Sântandrei și Autostrada Transilvania.

Aș putea da multe exemple de aici din Bihor, de așa da, de performanță în implementarea proiectelor de infrastructură”, a mai precizat fostul ministru al Transporturilor.