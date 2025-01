Mihaela Bilic a mai demontat un mit alimentar: „Vă spun un secret”

Cunscutul medic nutriţionist a mai de demontat un mit alimentar. Ea a spus dacă grăsimea din este, într-adevăr, un pericol, așa cum o văd unii.

„Suntem responsabili de bucata de carne pe care o punem în farfurie”

Mihaela Bilic a precizat că grăsimea se află la periferia animalului și este extrem de ușor să scăpăm de ea, dacă ne dorim, bineînțeles, acest lucru.

„Porcul este mai gustos decât carnea de vită. Este un animal nerumegător, cu un singur stomac, deci calitățile nutriționale ale cărnii reflectă modul în care a fost hrănit. Dacă mănâncă ghinde și rădăcini în sălbăticie, grăsimea va avea Omega 3, dacă e hrănit cu soia, cresc acizii mononesaturați, iar dacă primește porumb, cresc acizii grași polinesaturați. Cine a zis că porcul are o carne grasă? Se face confuzie între grăsimea totală a carcasei și conținutul de grăsime din carne. Grăsimea porcului se găsește la periferie, ca urmare putem curăța ușor bucățele de carne înainte sau după gătit. Degeaba dai vina pe porc, când vine vorba de carne împănată, noi suntem responsabili de bucata de carne pe care o punem în farfurie, iar diferențele sunt colosale.”, a spus Mihaela Bilic pe .

„Carnea preparată termic are mai puține calorii și este mai slabă”

De asemenea, medicul nutriționist a făcut și un clasament al tipurilor de carne de la porc, și a spus câtă grăsime se află în anumite părți ale acestuia.

„Mușchiulețul de porc, maximum 4%. Pulpa și cotletul ajung până la 7% grăsime. La ceafă, pentru că este împănată își are firele de slănină, ajungem până la 15%, iar costița ajunge până la 45% grăsime, dar asta nu este costiță, ci fleică. Dar vă spun un secret, grăsimea se topește la gătit și iese din carne. Prin urmare, carnea preparată termic are mai puține calorii și este mai slabă. Grăsimea potențează aromele și frăgezește. Nu întâmplător ne place mai mult ceafa la grătar decât cotletul. V-ați întrebat vreodată ce fel de carne are porcul, roșie sau albă? Aflați din cărțile de nutriție că porcul este încadrat la capitolul carne albă.”, a mai spus Bilic, potrivit .