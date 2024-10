Nicolae Ciucă consideră că Bucureștiul are nevoie de un proiect menit să restabilească „identitatea istorică” a Capitalei. Marile proiecte publice planificate pentru următorul deceniu

Nicolae Ionel Ciucă, candidatul la președinția României, a prezentat sâmbătă viziunea sa pentru dezvoltarea Bucureștiului, detaliind marile proiecte publice planificate pentru următorul deceniu. La acest eveniment, el a fost însoțit de primarul Capitalei, Nicușor Dan.

Viziune lui Nicolae Ciucă pentru București

Nicolae Ciucă a subliniat că proiectul ar trebui să fie derulat sub patronajul președintelui țării, pentru a asigura o coordonare eficientă și un suport instituțional solid.

„După prezentarea viziunii pentru România am considerat că este important ca viitorul președinte al României să-și asume și un proiect pentru București, un proiect pentru o capitală care să-și recapete identitatea istorică și să devină una dintre cele mai frumoase capitale ale Europei.

Este un proiect care trebuie asumat pe o perioadă de 10 ani. Este un proiect care trebuie să se desfășoare sub patronajul președintelui și trebuie să fie, de asemenea, asumat de Guvern și Primăria Capitalei”, a declarat Nicolae Ciucă în cadrul evenimentului de prezentare a viziunii.

„După cum ați văzut din film, acestea sunt liniile principale ale viziunii pentru București, capitală europeană. Doresc să subliniez că avem nevoie de acest angajament și de această proiecție, care să fie asumată de către cel mai înalt for politic al țării, de instituția prezidențială, de Guvern și de Primăria Generală a Capitalei. Este foarte important să subliniem că Bucureștiul este practic inima economiei românești.

În București și Ilfov se realizează aproximativ 30% din produsul intern brut al României. Am discutat toate aceste elemente cu domul primar general. Este o viziune care schimbă cu adevărat fața Bucureștiului și îi redă, așa cum am menționat inițial, și identitatea istorică, dar și statutul de capitală europeană”, a mai adăugat președintele PNL.

Viziunea lui Ciucă este susţinută de Nicuşor Dan

Viziunea lui Nicolae Ciucă beneficiază de susținerea primarului Capitalei, Nicușor Dan, care a participat activ la evenimentul în care a fost prezentat proiectul. Nicușor Dan a lăudat inițiativa lui Ciucă, caracterizând-o drept una „atât de coerentă, cât și foarte curajoasă”

„În urmă cu câteva săptămâni l-am sunat pe domnul Ciucă și i-am spus că vreau să ne întâlnim. Am fost foarte curios, și după ce ne-am întâlnit am văzut acest proiect care este unul și foarte coerent și foarte curajos (…) Tocmai de aceea un program cum este acesta are o mare valoare pentru că el se duce pe mulți ani și gândește grupat niște noțiuni care trebuie să fie grupate”, a transmis Nicușor Dan.