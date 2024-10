Nicușor Dan a revenit pe șantierul de la plafonul din Piața Unirii, însoțit de buldozere, să dea jos gardurile: Vă înmânez această dispoziție de desființare. Conform acesteia, noi vă somăm să desființați dvs. Dacă nu o să desființați de bunăvoie, o să desființăm noi (FOTO,VIDEO)

a revenit pe șantierul de la plafonul din Piața Unirii, în jurul orei 19.00, pentru a pune în vedere constructorului să desființeze construcțiile de pe terenul primăriei, însă reprezentanții companiei au refuzat. Primarul a cerut poliției naționale și jandarmeriei să-l sprijine. La fața locului a ajuns și un buldozer pentru a da jos gardurile montate de primarul Sectorului 4.

Ce spune Nicușor Dan

“Bună seara. Vă înmânez această dispoziție de desființare. Conform acesteia, noi vă somăm să desființați dvs. Și dacă dvs. nu o sa desființați de bunăvoie, o să desființăm noi”, a spus Nicușor Dan, către managerul de proiect.

”E un abuz să dați dispoziție în zonă protejată. Nu aveți competență”, i-a răspuns administratorul șantierului.

”Am emis o dispoziție de primar prin care am dispus ca poliția locală împreună cu angajații de la alpab și administrația străzilor să desființeze construcțile de pe terenul nostru. Am întrebat constructorul, înțeleg că nu vrea. în măsura în care poliția locală e împidicată de cineva, am solicitat sprijinul poliției naționale”, a mai spus Nicușor Dan, potrivit .

În fața gardului s-au așezat câțiva reprezentați ai constructorului, în momentul în care s-a îndreptat buldozerul să dea gardul jos.

La fața locului au ajuns și jandarmi, dar și polițiști de la Poliția națională.

“Nu-mi închipuiam că nu vom reuși să intrăm dar o să ne întoarcem cu un nou plan. Până la urmă aceste garduri vor fi date jos”, a spus Nicușor Dan, după ce s-a renunțat la tentativa de dărâmare a gardurilor cu ajutorul unor buldozere, în fața opoziției Poliției Locale Sector 4.