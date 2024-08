O familie de români a trăit o vacanță de coșmar în Grecia. Ce au pățit pe insula Creta

Deși este cunoscută drept una dintre destinațiile preferate ale românilor, o familie care a decis să își organizeze aici concediul, a trăit un coșmar. Aceștia au plătit o sumă colosală pentru sejurul lor la un hotel de trei stele din Creta, însă au rămas uimiți după ce au ajuns la cazare.

Unde urmau să fie cazați turiștii români

O familie de români și-a rezervat un concediu la un hotel de trei stele din , iar atunci când au ajuns la cazare au obsevat uimiți că urmau să fie cazați într-o anexă a clădirii. Acel spațiu aducea mai mult cu un cămin de nefamiliști, motiv pentru care românii au cerut explicații atât personalului hotelului, cât și agenției de turism, conform

Turiștii și-au spus povestea în mediu online

Familia de români a povestit prin ce au trecut pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Grecia. „Vin în sprijinul celor care vor să meargă în Creta, Hersonissos, și doresc să rezerve la Hotel Hersonissos Central. Am rezervat aceleași camere două familii, dorindu-ne să stăm unii lângă alții.

Noi am stat în hotel, iar cealaltă familie într-o anexă mizerabilă la propriu, care probabil nu are autorizație de funcționare. Noi am rezervat în hotel, nu în anexă, conform pachetului.

A trebuit să facem gălăgie, să sunăm și să trimitem mailuri la agenție pentru a fi mutați în camera rezervată inițial. Seamănă cu un cămin de nefamiliști din perioada veche”, au scris turiștii în mediul online.

Conform românilor, aspectul clădirii și condițiile nu au fost singurele probleme pe care le-au întâmpinat. Se pare că și personalul instituției a avut un comportament complet neadecvat.

„Personalul răspunde urât, micul dejun nu este deloc ce am întâlnit în Grecia până acum. Are 3 stele, dar nu merită 1. În ziua de check in și check out nu au cameră de depozitare pentru bagaje, trebuie lăsate la recepție.

Cum zborul la noi este la 1 noaptea, iar check out este la 11 dimineața, am rezervat o noapte la alt hotel, să stăm până seara”, au mai scris românii.