O femeie s-a vindecat datorită gropilor din asfalt. Era în ambulanță, în drum spre spital

O femeie de 56 de ani a fost preluată cu ambulanța și dusă de urgență la spital unde trebuia să fie operată pentru ocluzie intestinală. Până să ajungă la spital, s-a vindecat în autospecială.

Cum au vindecat gropile pacienta

Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile pe DN 13, între Sighișoara și Brașov. Femeia acuza dureri mari de burtă și a ajuns, marți, la Spitalul din Zalău. Medicii au spus că trebuie operată pentru că are ocluzie intestinală, informează

Pacienta trebuia să fie transferată la Brașov și a fost preluată de o ambulanță. Între Sighișoara și Brașov au apărut gropile care i-au făcut bine femeii.

„Drumul a fost așa zgâlțăitor, dar am simțit pe drum, am simțit că mi se eliberează zona asta aicea unde a fost problema. Am simțit că mi se eliberează și îmi vin gaze intestinale”, a spus pacienta.

După 5 ore a ajuns la Brașov și a fost din noua examinată. Spre surprinderea medicilor, ocluzia a dispărut.

„Acel drum acidentat a făcut ca intestinele să se reașez. Sedimentul acela care a blocat intestinul a putut să fie filtrat și să treacă mai departe si presiunea a scăzut în intestin și tranzitul s-a restabilit”,a declarat un chirurg.

Alte cazuri în care drumul accidentat a făcut minuni

Deși, de cele mai multe ori din ambulanțele întâmpină dificultăți în a ajunge la timp la pacient sau la spital, acesta caz este o excepție. Un astfel de exemplu au și medicii de la Ambulanța Brașov când gropile au îmbunătăți starea pacientului.

Un medic din Mureș povestește cum o femeie s-a făcut bine după zgâlțăielile din ambulanță. Ea a scăpat de piatra de la bilă înainte de a ajunge la spital.

„Explicația este oarecum mecanică: gropile ălea, prin zgălțieturile pe care le produc, au mișcat calculul care era acolo fixat și bloca scurgerea bilei și chestia asta a avut un efect pozitiv, să zicem, la pacienta mea”, a transmis medicul.

Dar, acea șosea din județul Mureș a fost reparată.