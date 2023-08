O jurnalistă acuză Primăria Arad că i-a solicitat o taxă pentru a-i oferi informații de interes public / Ce detalii a cerut aceasta

O jurnalistă din Arad susține că Primăria a taxat-o cu 7,8 lei pentru a-i da informații de interes public. Taxa ar reprezenta „contravaloarea serviciului de identificare şi scanare a documentelor solicitate”, spun reprezentanții Primăriei Arad, care admit că acesta este primul caz în care un jurnalist este taxat pentru astfel de cereri, scrie Agerpres.

Jurnalista ar fi fost taxată pentru a-i fi furnizate informații de interes public

Adriana Barbu, jurnalistă la publicația Special Arad, a solicitat Primăriei Arad, în baza legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public, documentele care au stat la baza decizie de tăiere a celui mai bătrân stejar din oraș.

Jurnalista știe că acesta a fost un subiect care a stârnit un val de reacții între localnici. Răspunsul cererii sale a veni după două săptămâni și odată cu el și invitația de a merge la Primărie pentru a plăti o taxă de 7,8 lei.

„Nu mi s-a întâmplat niciodată să îmi fie solicitat să achit vreo taxă pentru răspunsurile formulate la cererile mele adresate în baza Legii liberului acces la informaţii de interes public şi nici să aud de la alţi ziarişti că au achitat sume de bani pentru solicitările lor în baza acestui act normativ, deşi am deja 20 de ani de presă. Cererea cuprinsă în textul mail-ului primit de la Primăria Arad m-a şocat, ca atare. Desigur, vorbim de o sumă mică şi de câteva documente ale Primăriei Arad care au fost scanate de angajaţii de aici, special pentru a răspunde cererii mele, chiar dacă nu am primit exact ce am solicitat (lipseşte chiar actul pe care l-am nominalizat în cerere), dar până acum nu am mai păţit aşa ceva, deşi am trimis cereri pe Legea 544 mult, mult mai stufoase altor primării din ţară”, a spus Adriana Barbu, conform sursei citate.

Reprezentanții Primăriei Arad au menționat că taxa este „contravaloarea serviciului de identificare și scanare a documentelor solicitate”.

„Conform HCLM. Nr.1/2005, actualizată prin HCLM nr. 688/2022, a fost aprobată taxa specială pentru identificare în arhivă, copiere şi vizare pentru conformitate cu originalul a unor documente de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad. Taxa se datorează de către persoanele fizice şi juridice care solicită documente aflate în arhiva Primăriei Municipiului Arad, inclusiv documentele solicitate în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului. Veniturile realizate din încasarea acestei taxe sunt utilizate de către compartimentele care eliberează documentele solicitate pentru pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri etc.), alte materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii”, a spus purtătorul de cuvânt al Primăriei, Ralu Cotrău.