Octavian Berceanu, despre afacerile ilegale cu deșeuri importate în România: „Nu vorbim despre vameși obosiți, vorbim despre vameși corupți”

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat duminică, în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că afacerile ilegale cu deșeuri care ajung în țară se situează la câteva miliarde de euro. Acesta a precizat că transporturile de deșeuri se realizează cu complicitatea vameșilor. Pe de altă parte o altă problemă este numărul insuficient de personal la nivelul Gărzii de Mediu care să controleze în mod eficient:

„Per total, afacerile negre din România, cu deșeuri ajung la miliarde. Noi vedem doar vârful aisbergului și demersuri pentru oprirea în țară a acestor tipuri de deșeuri periculoase au fost făcute și înainte să vin eu la Garda de Mediu, dar în 2020 au fost făcute 148 de acțiuni pentru combaterea traficului ilegal de deșeuri iar când am venit la Garda de Mediu în anul următor au fost făcute 1.848 de acțiuni. În trecut a fost o presiune ca comisarii să nu își facă treaba. Ei doreau să își facă treaba așa cum adovedit-o în 2021. Garda de Mediu nu mai are cum să aibă oameni în 24 de ore din 24 ore în cele 15-19 puncte pe unde intră deșeuri în România. O mare parte din aceste deșeuri intră ca mărfuri second hand, nici măcar nu sunt considerate deșeuri. Trec cu bani dați vameșilor. Nu intră de capul lor”.

Octavian Berceanu a avertizat că nu există un sistem unic digital prin care autoritățile să poată monitoriza circulația deșeurilor: „În toate țările civilizate avem rețele care verifică modul în care deșeurile circulă. Exact cum este SUMAL pentru lemne în România trebuie să avem și pentru deșeuri, o digitalizare în domeniu și instituțiile statului, DIICOT, SRI, ANAF, Ministerul Justiției, Agenția pentru Protecția Mediului, Poliția Română ar trebui să aibă un sistem unic prin care să verifice circulația acestor deșeuri. El nu există.”