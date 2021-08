Octavian Jurma: Întâmpinăm invazia de Delta cu cea mai mare relaxare din Europa. Relaxarea asta pe credit se va plăti în spitale, la toamnă

Epidemiologul Octavian Jurma atrage atenția că România a devenit cea mai relaxată țară din Europa, deși nici vorbă ca pericolul pandemiei de coronavirus să fi trecut. A contribuit la asta mai ales atitudinea autorităților care, în loc să se preocupe de campania de vaccinare, au vorbit de relaxare, au ridicat majoritatea restricțiilor și chiar au înființat un Comitet pentru revenirea la normalitate. Relaxarea, însă, e pe credit și se va plăti mai târziu, în spitale, a avertizat epidemiologul. Jurma a amintit apoi de miile de persoane decedate din cauza proastei gestionări a crizei sanitare, victime despre care abia recent s-a aflat și despre care se pare că nimeni nu mai vorbește: „Consecinte administrative sau penale, reforma? Zero! Nimeni nu s-a revoltat si nimeni nu e vinovat. Pedepsiti au fost cei care au scos la lumina adevarul nu cei care l-au ascuns”.

Octavian Jurma trage un semnal de alarmă în privința evoluției pandemiei de COVID

„The winter is comming si intampinam invazia de Delta cu cea mai mare relaxare din Europa.

Aceasta situatie nu e o intamplare. Prioritatea nationala a fost relaxarea nu prevenirea unui nou val de infectari. Pentru asta am creat si un „Comitetului interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate incepand cu 1 iunie”.

Asa cum se vede, misiunea a fost indeplinita, revenirea la normalitate e cel mai important „succes” al guvernului in „lupta” cu pandemia. Suntem cea mai relaxata tara din Europa acum conformul studiului Universitatii Babes-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca. Ni s-a dus vestea in lume de cat suntem de relaxati.

In normalitate insa nu ne vaccinam si revenirea la normalitate prespune explicit disparitia necesitatii de a ne vaccina”, a scris Octavian Jurma, pe Facebook.

Acesta a mai remarcat faptul că, în același timp, cei care neagă existența COVID-19 au devenit tot mai agresivi. Jurma a mai scris că mulți dintre români au ajuns să se vaccineze nu de frica virusului, ci de teama măsurilor din țările în care doresc să ajungă.

„Oamenii au imbratisat cu entuziasm vestea ca pandemia s-a terminat in Romania, dar nu au inteles ca relaxarea asta e pe credit care se va plati in spitale la toamna. Trist este ca singurul pret pe care mai trebuia sa il platim in vara asta pentru a ne putea relaxa cu adevarat este chiar vaccinarea…”, a mai scris epidemiologul.

Acesta a amintit ce s-a întâmplat ultima dată când autoritățile au tratat pericolul COVID cu aceeași indiferență: „Acum stim valul de decese pe care doreau medicii sa il previna a avut loc, doar ca fost ascuns de ochii publicului. Peste 3,000 de decese COVID-19 inregistrate oficial in perioada octombrie-decembrie 2020 nu s-au raportat oficial de INSP si GCS in perioada in care s-au inregistrat. Ele apar la suprafata 6 luni mai tarziu si sunt chiar mai multe decat anunta prognoza. Consecinte administrative sau penale, reforma? Zero! Nimeni nu s-a revoltat si nimeni nu e vinovat. Pedepsiti au fost cei care au scos la lumina adevarul nu cei care l-au ascuns. (…) Nu avem nici o garantie ca numarul cazurilor si deceselor nu e ajustat in continuare la declaratiile si deciziile politice. Nu exista nici un semnal ca incepand cu valul 4 declaratiile si deciziile politice vor fi ajustate la numarul de morti… Concluzia? Vaccineaza-te, acum, inainte de a deveni o statistica trista a valului 4!”.