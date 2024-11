Prima reacția a lui Andrew Tate după ce a fost arestat. „Acest dosar este şi mai stupid decât primul”

pentru 24 de ore, seara trecută. Ei și alți patru suspecți, au ajuns la Arestul Central. În primele ore ale dimineții de ieri, mascații au sărit gardul casei lor și au făcut percheziții. Ei sunt acuzați de sex și trafic cu minore.

Reacția lui Andrew Tate

Frații Tate au fost reținuți pentru 24 de ore, iar după aproape zece ore de percheziții au fost duși la sediul DIICOT și după încă cinci ore de audieri au ieșit încătușați, conform

„Acest dosar este şi mai stupid decât primul. Aşteaptaţi pănă vedeţi. Spun că am iubit-o pe mama copiilor mei şi chiar am păcălit-o să aibă copii. De necrezut. Am trei copii şi i-au trecut ca victime, astfel încât să nu ne mai putem vedea copiii, asta au făcut. Vă amintiţi prima dată când mass-media a întrebat unde sunt dovezile? Aceasta este şansa voastră. Este şansa voastră să faceţi din nou asta”, spune Andrew Tate.

Avocatul fraților Tate a spus că încă nu știe dacă ei vor fi arestați preventive sau la domiciliu.

Luana Radu și Georgiana Naghel au fost și ele reținute, la fel ca și alți doi suspecți.

Descinderi la primele ore ale dimineții

Procurorii și jandarmii au dat buzna în casa milionarilor. S-au urcat pe acorișul casei, iar o dronă a filmat întreaga acțiune. Suspecții au fost treziți de zgomotele puternice.

După ultima percheziție, cei doi și-au montat o ușă blindată. Procurorii se pregăteau să o spargă, dar în cele din urmă frații Tate au deschis ușa. sex cu minori și spălare de bani.

„Fac orice să mă bage în închisoare! Doar să nu-mi ofere un proces. Fără judecată, fără judecător. Doar închisoare, închisoare, închisoare”, spune Tristan Tate.

Cel puțin două adolescente de maxim 16 ani ar fi fost abuzate. Una dintre ele ar fi fost obligată să întrețină relații sexuale cu Andrew Tate și cealaltă a fost pusă să facă videochat în România, Anglua sau Ucraina. Fetele i-au reclamat pe frații Tate.

Procurorii spun că Andrew și Tristan Tate ar fi încercat să piardă urma banilor făcuți din videochat și că și ar fi cumpărat mașini luxoase.