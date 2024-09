Protest al angajaților din peste 1.200 de primării. Dan Cârlan, lider sindical: Nu se lucrează câte două ore pe zi, cât suntem în grevă de avertisment. În rest, eliberăm documentele la limia termenului legal (VIDEO)

Angajații din peste 1.200 de primării de comune cer salarii mai mari și organizează grevă de avertisment și grevă de japoneză. Președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR), Dan Cârlan, a oferit detalii despre acțiunea de protest, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu.

Dan Cârlan, pe B1 TV, despre protestul angajaților din primării

Întrebat despre greva de avertisment de astăzi, liderul sindical a spus: „Nu se lucrează câte două ore pe zi, cât suntem în grevă de avertisment. În rest, suntem la program, dar suntem într-un program de grevă japoneză cu exces de zel, ceea ce înseamnă că ne desfășurăm activitatea normal, rezolvăm toate lucrările și solicitările, dar eliberăm documentele la limita termenului prevăzut de lege – asta pentru a da un semnal că, dacă Guvernul ne-a pus la murat și ne cere să așteptăm o decizie pe care o va lua în aprilie, e bine ca întreaga comunitate locală să fie alături de noi în această așteptare, pentru că realmente a fost vorba despre un pretext”.

„Încă de la prima discuție de la Guvern, Ministerul Finanțelor a făcut evaluarea impactului. Aducerea noastră de la anul 2021, unde am fost uitați undeva pe câmp, reprezintă 0,047% din cheltuielile bugetului consolidat al statului. Nici nu se vede după a doua cifră de la execuția bugetară pe care ne-au spus că trebuie să o aștepte. Nici măcar nu am avut discuțiile pe care ni le-au promis în aceste șase săptămâni. Prin urmare, am avut un sentiment crunt că suntem păcăliți și este nevoie de această acțiune de protest astfel încât și comunitățile noastre locale să înțeleagă discriminarea la care este supus spațiul rural în raport cu celelalte sectoare de activitate din zona bugetară”, a adăugat liderul sindical.