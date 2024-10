Protest extrem: Un jurnalist și-a dat foc în fața Casei Albe

Scene de groază în fața Casei Albe, sîmbătă. Un bărbat și-a dat foc în timpul unei manifestații pro-palestiniene, provocând panică. Samuel Mena Jr., în vârstă de 34 de ani, a fost văzut agitându-și brațul în flăcări în fața mulțimii adunate. Martorii au capturat momentul terifiant, în timp ce Mena Jr. striga de durere. Rapid, trecătorii au intervenit, turnând apă pentru a stinge flăcările.

Journalist Samuel Mena self-immolated today by lighting his left arm on fire during a protest for Palestine outside of the White House on 16th Street at Freedom Plaza. Police doused him with water and successfully extinguished the flames. He was taken away in an ambulance shortly…

— Kaitlin Newman (@KaitlinObscura)