Silvia Dinică, despre copilul vândut în Germania: Acest caz ne-a tulburat pe toți. Ar trebui să fie făcută cerere pentru decăderea din drepturile părintești (VIDEO)

Senatoarea USR, , a vorbit în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre pentru suma de 8.000 de lei.

Silvia Dinică consideră că ar trebui să fie făcută cerere pentru decăderea din drepturile părintești pentru ca acel copil și frații lui să nu mai ajungă în acea familie.

„Acest caz ne-a tulburat pe toți și mai ales este întrebarea, ok, acum am reușit să aflăm unde este copilul, va reveni în țară, e foarte bine că se întâmplă asta, însă ce facem ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple? Pentru că pe mine m-a speriat când am auzit tot aici în emisiune că e vorba de cel puțin un caz pe săptămână, după estimările autorităților.

Și, da, ar trebui să fie făcută cerere pentru decăderea din drepturile părintești, în acest caz, în condițiile în care există presiune ca acești copii să se reîntoarcă în familie tocmai pentru de ce nu, a urma aceeași cale pe care au mai aplicat-o, dacă zici că există presiune din partea avocaților acestui cetățean.

Ce e mai important și ce mi-aș fi dorit să aud de la de la Ministrul Intotero este ce facem ca să înăsprim controalele, ca să ne uităm un pic la zona asta de copii din familii vulnerabile, pentru care părinții apelează la asemenea grozăvii. Aici nu am auzit din partea niciunei autorități până acum”.