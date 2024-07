Sorin Grindeanu a anunțat când va fi reluată circulația pe Valea Oltului: „Au lucrat foarte bine, s-a lucrat în această perioadă consistent”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că circulația pe Valea Oltului va fi reluată pe 9 august.

Ministrul Grindeanu a efectuat, miercuri, 31 iulie, alături de premierul Marcel Ciolacu o vizită de lucru la şantierul de pe Valea Oltului, zona Boiţa.

Circulația pe Valea Oltului va fi reluată pe 9 august

„Progresul de la 50%, cam unde eram săptămâna trecută, suntem aproape de 75%, deci suntem în grafic. Săptămâna viitoare avem termenul maxim de 9 august când se va redeschide circulaţia. N-am niciun fel de motive în acest moment, nici eu, nici domnul director Pistol, nici ceilalţi colegi să nu credem că se va respecta acest termen. Au lucrat foarte bine, s-a lucrat în această perioadă consistent, dovadă că s-a ajuns în aceste 3 săptămâni la aceste procente de 75%”, a precizat ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu.

Totodată, ministrul Transporturilor a mai scos în evidență și faptul că decizia de a închide circulația pe Valea Oltului nu a fost una ușor de luat.

„N-a fost simplă decizia. Sigur, primul impuls, îţi vine să spui nu, să se amâne, aşa cum s-au făcut lucrurile de fiecare dată în România. Mai spun o dată: amânarea lucrărilor în această lună, de la început de iulie, cred că 8 iulie s-a închis traficul, până în 9 august, săptămâna viitoare, ar fi însemnat o întârziere de un an şi penalităţi de 80 de milioane de lei.

Eu mulţumesc pentru suport, am explicat foarte bine primului ministru şi v-am şi spus asta, care sunt argumentele pentru care e nevoie să facem această închidere de trafic.

Primul ministru a înţeles, am avut şi suportul său şi am avut suportul în primul rând al celor care au lucrat, pentru că degeaba închideam dacă nu mergeau foarte bine şi nu făceau acest progres. Sper să nu fie cu deochi şi ultima săptămână să se desfăşoare în acelaşi ritm, astfel încât, aşa cum am spus, săptămâna viitoare termenul maxim, cel anunţat de noi de 9 august, să se redeschidă traficul, să fie respectat acest termen”, a mai adăugat Sorin Grindeanu, potrivit .

Rutele ocolitoare de trasee, pe durata închiderii circulației pe Valea Oltului

La scurt timp după ce a fost luată decizia de închidere a circulației pe Valea Oltului, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat .

Până pe 9 august, circulația rutieră pe sectorul cuprins între sectorul 242+600 și km 250+000, pe DN 7 (Valea Oltului), , între orele 06:00 – 20:00, traficul fiind redirecționat pe mai multe rute ocolitoare.

Câteva rute ocolitoare de trasee:

pentru relaţia Bucureşti – Veştem (Sibiu) şi retur: București → A3 → Ploiești → DN1A → Brașov → DN 1 → Veștem – intersecție cu DN 7;

pentru relația Pitești – Brașov și retur: Pitești → DN73 – A3 → Râșnov → Brașov;

pentru relația București – A1 Simerie (precm și zonele de vest, centru și nord ale țării) și retur: București → A1 → Pitești → DN7 → Râmnicu Vâlcea → DN67 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1.

Bucureşti – A1 – Piteşti – DN65 – DEx12 – Craiova – DN6 – Filiaşi – DN66 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria – Nod Rutier Simeria A1;

Bucureşti – A1 – Piteşti – DN65 – DEx12 – Craiova – DN6 – Dr. Tr. Severin – DN6 – Lugoj – A6 – Nod Rutier Lugoj A1;

Bucureşti – DN6 – Alexandria – DN6 – Craiova – DN6 – Filiaşi – DN66 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria – Nod Rutier Simeria A1;

Bucureşti – DN6 – Alexandria – DN6 – Craiova – DN6 – Dr. Tr. Severin – DN6 – Lugoj – A6 – Nod Rutier Lugoj A1.

CFR Călători a anunțat că va adapta capacitatea de transport

La începutul lunii iulie, de pasageri, pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Sibiu, pe durata lucrărilor de pe Valea Oltului.

„În contextul lucrărilor la infrastructura rutieră de pe Valea Oltului, ce au loc în perioada 8 iulie – 9 august 2024, pentru Autostrada Sibiu – Piteşti, CFR Călători va adapta capacitatea de transport feroviar de călători pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Sibiu, în vederea preluării cerinţelor de trafic ale pasagerilor.

CFR Călători pune nevoile de călătorie ale pasagerilor pe primul plan şi ia măsuri operative pentru creşterea capacităţii de transport feroviar de călători. Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport şi pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea de transport la numărul de locuri solicitat, CFR Călători recomandă planificarea din timp a călătoriei, inclusiv cumpărarea legitimaţiilor de călătorie”, anunța CFR Călători în urmă cu aproape o lună.