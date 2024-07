Spectacol inedit la Neversea 2024. Gestul artistei Bebe Rexha a uimit fanii (VIDEO)

Zile de distracție din plin la Neversea 2024. Prima zi a festivalului de la malul mării a adus pe scenă artiști râvniți și renume atât național, cât și internațional. Distracția, însă, este controlată de polițiștii de la antidrog care se asigură că tinerii nu au asupra lor substanțe interzise.

În prima zi a festivalului au urcat pe scenă Dj Snake și Bebe Rexha care a uimit fanii cu gestul său neașteptat. Artista americană a invitat pe scenă doi tineri care au dansat împreună cu aceasta, în timpul concertului. Ulterior, cântăreața a coborât în public și a îmbrățișat fanii care au cântat alături de ea, informează

Alți artiști care au urcat pe scenă au fost Nick Carter, fostul membru Backstreet Boys, care a încântat publicul cu melodiile din ani ’90.

Are u ready to party with Bebe?🎉🎉🎉