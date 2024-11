Stâlpul de iluminat care a căzut peste un tramvai, în București, a fost montat la loc, dar cu susul în jos (FOTO)

Stâlpul de iluminat care a picat acum două zile, în Piața Unirii din Capitală, peste un tramvai nou a fost montat înapoi, dar cu susul în jos…

Stâlp de iluminat montat invers

Amintim că stâlpul marți dimineață, liniile 7, 27, 32 și 47 fiind blocate pe Bulevardul Regina Maria, în bucla de întoarcere de la Piața Unirii.

Situația a fost remediată după ore bune de către echipele de intervenție ale STB.

Miercuri, însă, pe a început să circule imaginea cu ”reparația”.

Potrivit celui care a publicat fotografia, stâlpul a fost remontat cu susul în jos și legat cu niște sârme ca să stea drept.

Iar comentariile au fost pe măsura situației:

„Au furat, dar au pus și stâlpi”

„Le-au ramas si piese in plus..”

„Cat de cat perfect :)))))))”

„Dorel at his best”

„Vreau sa aflu discutia dinaintea remontarii stalpului”.

De asemenea, un utilizator Reddit a scris că o echipă de intervenție a ajuns acolo pentru a pune stâlpul corect de data asta…