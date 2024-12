Tatăl lui Sebastian, față în față cu Vlad Pascu. „Chiar mi-a venit să plâng”

Procesul accidentului din 2 Mai s-a reluat, iar u fost la tribunalul din Constanța pentru a face declarații și au stat față în față cu cel care le-a ucis copii. Aceștia speră că nouă judecătoare va schimba încadrarea faptei la omor calificat.

Declarația lui Valentin Olariu

Tatăl lui Sebastian a declarat că voia să vadă dacă Vlad Pascu are vinovăție în privire, dar acesta a stat cu privirea plecată. Între cei doi s-a aflat doar un agent de penitenciar, dar Valentin Olariu spune că s-a simțit în siguranță. Mai mult, a transmis că s-a abținut cu greu să nu plângă, informează

„Credeți-mă că am vrut să-i prind privirea, să mă uit ochi în ochi și s-a uitat numai cu capul în jos. Chiar mi-a venit să plâng, am avut o emoție în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap. Cum l-am văzut? A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat. Nu cred că se poate schimba un asemenea om. Este teatral și tot ce face el, face doar cu ajutorul avocaților și îi ascultă de fiecare dată. Sper ca doamna judecător, cred că am cea mai mare încredere în dânsa, că o să ia decizia cea mai bună. Ce așteptări? Ce așteptări am de la primul termen! Să se facă dreptate și Vlad Pascu să-și primească pedeapsa pe care o merită”, a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian.

Ședința de judecată a început, joi, la ora 9.00, când Acesta trebuia să fie ultimul termen în dosar, dar schimbare magistratului a făcut ca dosarul să ajungă la preșdinta Judecătoriei Mangalia.

Ce au cerut părinții victimelor

Părinții victimelor au cerut să se anuleze anularea judecării simplificate, pentru ca Vlad Pascu să nu beneficieze de reducerea pedepsei. Au mai solicitat și schimbarea încadrării în omor calificat. Aceste subiecte nu au fost discutate pentru că avocații părinților trebuie să depună și înscrisuri la dosar.

Vlad Pascu a avut oportunitatea să spună ceva în fața instanței, să își ceară scuze, dar a preferat să spună că își dorește să fie prezent și la următorul termen.