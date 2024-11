Taylor Swift, o primă reacție după anularea concertelor sale din Viena. De ce a ales să vorbească abia acum

La începutul lunii august, cele trei concerte ale artistei din Viena au fost anulate în urma unui atac islamist organizat în cadrul evenimentului. Artista americană a reacționat abia acum la anularea turneului ei din Viena, spunând că acest incident i-a provocat „un nou sentiment de teamă”.

Ce mesaj a avut Taylor Swift cu privire la anularea concertelor

Taylor Swift a avut o primă reacție la aproape două săptămâni de la anularea concertelor ei din Viena, care urmau să aibă loc pe stadionul Ernst Happel din capitala Austriei, în cadrul turneului său Eras, potrivit

În cadrul unei postări pe Instagram, artista a menționat că se simte „extrem de vinonvată” pentru că atât de mulți oameni și-au plănuit să participe la concertele ei. Spectacolele au fost anulate după ce trei persoane au fost arestate pentru presupusa organizare a unor atacuri inspirate de gruparea Statul Islamic. Cântăreața americană și-a încheiat concertele în Europa din cadrul turneului Eras marți, pe stadionul Wembley din Londra.

„Anularea spectacolelor noastre din Viena a fost devastatoare. Dar am fost, de asemenea, atât de recunoscătoare autorităţilor pentru că, datorită lor, am jelit concerte şi nu vieţi. Am fost încurajată de dragostea şi unitatea pe care le-am văzut la fani”, a spus artista pe Instagram.

„Am decis că toată energia mea trebuie să meargă spre a ajuta la protejarea celor aproape o jumătate de milion de oameni pe care i-am avut venind să vadă spectacolele din Londra. Eu şi echipa mea am lucrat mână în mână cu personalul stadionului şi cu autorităţile britanice în fiecare zi pentru atingerea acestui obiectiv şi vreau să le mulţumesc pentru tot ce au făcut pentru noi”, a precizat

De ce a preferat să nu spună nimic după anularea concertelor

Artista a motivat și alegerea ei de a vorbi abia acum despre situația creată la concertele din Viena, care trebuiau să aibă loc între 8 și 10 august.

„Permiteţi-mi să fiu foarte clară: nu am de gând să vorbesc despre ceva public dacă cred că făcând acest lucru i-ar putea provoca pe cei care ar vrea să le facă rău fanilor care vin la concertele mele. În cazuri ca acesta, „tăcerea” înseamnă de fapt să dai dovadă de reţinere şi să aştepţi să te exprimi într-un moment în care este corect să o faci. Prioritatea mea a fost să terminăm turneul nostru european în siguranţă şi cu mare uşurare pot spune că am făcut asta”, a transmis Taylor Swift.

Următorul concert al artistei americane va avea lor pe 18 octombrie la Miami, Florida, fiind și acesta inclus în turneul Eras.