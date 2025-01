Un drum din Iași a devenit spaima șoferilor. Au fost întinse capcane pe șosea, iar mașinile sunt atacate cu pietre

Mai mulți au ajuns să se teamă atunci când traversează un drum din județul Iași. Dacă în urmă cu o lună, mai multe capcane au fost întinse pe șosea, acum oamenii au reclamat faptul că mașinile lor au fost atacate cu pietre.

Un șofer a înregistrat momentul în care mașina lui a fost atacată cu camera de bord. Incidentul s-a petrecut la ora 07:00, în data de 18 ianuarie, pe o șosea care trece prin Satu Nou, comuna Schitu Duca. În timp ce conducea, o piatră i-a fost aruncată în parbriz. Deși nu a văzut pe nimeni în jur, șoferul a observat că mai multe pietre fuseseră aruncate pe carosabil, potrivit .

Șoferul a sunat de urgență la 112, iar la fața locului a venit un echipaj de poliție. La începutul lunii decembrie 2024, a avut loc un alt incident pe aceeași porțiune de drum. Cineva a întins mai multe scânduri cu cuie pe carosabil. Este foarte posibil să fie vorba despre aceeași persoană.

„La intrare în Satu Nou, sensul de mers spre Vaslui, cineva mi-a aruncat cu o piatră în parbriz. Am înțelez că în aceeași zonă, în decembrie 2024, cineva a pus un gard cu cuie de-a latul drumului. Am sunat ulterior la 112 și la fața locului a venit un echipaj. Când am coborât, nu am văzut pe nimeni, nu era niciun om, nicio mașină, nimic. Pe filmare am observat ulterior doar pe cineva care fuge înspre o casă părăsită, însă se vede cu greu. Erau mai multe pietre și urme pe asfalt, posibil să mai fi încercat și cu alții”, a povestit șoferul.

Mai mulți șoferi au fost victimele atacatorului necunoscut

Nu este singurul șofer care a avut probleme pe aceeași porțiune de DN 24, iar faptul că vinovatul nu a fost încă identificat și prins de autorități îi nemulțumește pe oameni.

„Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva și se pare că nu sunt singurul. Chiar nu pot să înțeleg cine face așa ceva și de ce. Speram că, după incidentul cu scândurile, că s-au potolit sau că l-a prins poliția, dar văd că nu s-a schimbat nimic”, a spus un alt șofer din Iași.

Autoritățile fac cercetări pentru a-l găsi pe vinovat

După ce bărbatul de 35 de ani a sunat la poliție, a fost deschis un , însă oamenii legii încă nu l-au identificat pe vinovat.

„La data de 18 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași au fost sesizați de un bărbat de 35 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul în comuna Schitu Duca, pe DN 24, persoane necunoscute i-au spart parbrizul prin aruncarea de pietre. În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Primarul comunei declară că după incidentul cu scândurile a anunțat și el autoritățile. În lipsa unui răspuns și a unui posibil vinovat, primarul a decis să meargă să discute cu oamenii, în speranța că ei știu cine s-ar putea afla în spate acestor atacuri asupra șoferilor.

„Chiar nu știam despre acest incident. Eu, luna trecută, am făcut sesizare la poliție. Au fost în zonă, când a fost incidentul cu scândurile, însă nu am primit un răspuns de la ei. Voi merge din nou să văd ce se întâmplă, poate știe cineva din sat”, a transmis Grigore Corciovă, primarul comunei Schitu Duca.

Pentru șoferii care tranzitează drumul dintre Iași și Vaslui, acea porțiune din DN24 a devenit un adevărat coșmar, reprezentând un pericol pentru siguranța rutieră.