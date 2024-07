Un elev din Focșani a primit după contestație peste 6 puncte la matematică, la Evaluarea Națională. Nota a crescut de la 3.50 la 9.75

În urma soluționării contestațiilor la Evaluarea Națională ies în evidență nereguli grave privind notarea elevilor. Astfel, la o școală din Focșani, un elev care a obținut nota 3,50 la Evaluarea Naţională la matematică, a obținut nota de 9.75 în urma unei contestații.

Caz șocant după rezolvarea contestațiilor la Evaluarea Națională

O lucrare la matematică a unui elev de la Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu din Focşani a fost notată cu 9.75, după ce nota iniţială a fost de 3.50, potrivit .

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea a precizat că a fost o eroare umană de încărcare a tezei scanate pe platforma de evaluare.

”În urma afișării rezultatelor în data de 03.07.2024, candidatul a făcut contestație, lucrarea a fost scanată, reîncărcată pe platformă și a fost evaluată. Comisia Județeană de organizare a evaluării naționale a luat măsuri asupra asistentului 1, în conformitate cu prevederile art.26 alin (5) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a”, potrivit unui răspuns al ISJ Vrancea.

Rata de promovare la Evaluarea Naţională, după rezolvarea contestaţiilor, este de 74,5%, în creştere cu 0,1% faţă de rezultatele iniţiale – 74,4%, a informat, marţi, Ministerul Educaţiei.

„În urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 74,5% (113.911 elevi), în creştere cu 0,1% (203 elevi) faţă de rezultatele iniţiale (74,4%). În anul 2023, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 76,4%”, a transmis sursa citată.

A crescut, de asemenea, numărul elevilor cu media generală 10 de la 65 la 74 (466 în anul 2023).

Potrivit Ministerului Educaţiei, au fost depuse 27.640 de contestaţii (8,76% din numărul total de lucrări), nivel relativ similar celui consemnat în anul 2023 (27.128 – 8,52%).

Au fost depuse 14.485 contestaţii la Limba şi literatura română (18.465 – 2023), 425 la Limba şi literatura maternă (444 – 2023), 12.730 la Matematică (8.219 – 2023).

„Pentru 14.720 de lucrări (16.476 de lucrări în anul 2023), contestaţiile au schimbat nota prin creştere, iar pentru 9.646 de lucrări (7.668 de lucrări în anul 2023) notele au fost modificate prin scădere. La Matematică, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată. La proba de Limba şi literatura română, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi nota obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată”, explică ministerul.