Vincenţiu Voicu (CJ Ilfov): Avem pe SMID un proiect de 190 de milioane pentru modernizarea a tot ce înseamnă colectarea deșeurilor / Mirabela Dumitrache: Și localnicii trebuie să aibă grijă de mediul înconjurător (VIDEO)

Vincențiu Voicu, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov, a declarat, pentru B1 TV, că instituția a urcat în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor un proiect de peste 190 de milioane de lei vizând modernizarea a tot ce înseamnă colectarea deșeurilor.

În paralel, în trei localități din Ilfov au fost deschise centre pentru colectarea deșeurilor mari. Deocamdată acesta este un proiect-pilot, dar dacă va funcționam va fi extins la toate cele 40 de localități.

La rândul ei, Mirabela Dumitrache, purtătoare de cuvânt a Consiliului Județean Ilfov, a insistat că și localnicii trebuie să se implice în protejarea mediului înconjurător.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Podcastului B1, moderat de Laura Chiriac.

Vincențiu Voicu, despre colectarea deșeurilor în Ilfov

Întrebat ce se întâmplă cu sistemul de colectare a deșeurilor, Vincenţiu Voicu a răspuns: „Încercăm să facem față. E într-o continuă dezvoltare județul Ilfov și din ce în ce mai mulți locuitori se mută și atunci trebuie să te adaptezi. Avem pe SMID (Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor) pe care l-am depus de peste 190 de milioane de lei, prin care am încercat să modernizăm tot ce înseamnă colectarea deșeurilor. Am făcut un inventar al localităților și am ajuns la concluzia că e nevoie de 31 de autospeciale noi, moferne și performante și de pubele noi într-un sistem integrat. Trebuie să ne adaptăm normelor europene și acea colectare trebuie făcută, cântărită pe fracții”.

„Dacă nu ne adaptăm la nivel național, o să plătim o taxă de infringement și atunci am depus acest proiect de peste 190 de milioane de lei și avem unde vom colecta ce nu se poate colecta din ușă în ușă, anume electrocasnice, materiale care provin din deșeuri, materii uzate, electricem sub formă de program-pilot să vedem întâi cum funcționează și apoi să le extindem. Ele se află în Brănești, Grădiștea și Moara Vlăsiei. Ar trebui în toate cele 40 de localități să existe”, a mai explicat vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

Și populația trebuie să contribuie la protejarea mediului

Acesta a precizat apoi că „încercăm să și educăm populația, că aici e o problemă la educația poluației”.

Mirabela Dumitrache a întărit afirmația: „Practic înseamnă conștientizarea localnicilor că ar trebui să aibă și ei grijă de mediul înconjurător. Dacă ne dorim să stăm într-o localitate curată, fără toxicitate, ar trebui să fim conștienți că trebuie să ne asumăm și noi acest lucru. Nu trebuie doar să așteptăm de la autoritățile locale să vină să ne strângă gunoiul din fața porții, ci ar trebui să ne asumăm că și noi avem o responsabilitate, trebuie să avem grijă de mediu de UAT-ul în care trăim, răsplata e o localitate curată! Trebuie să avem grijă unii de alții!”.