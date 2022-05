1.5 milioane de ucraineni ar fi cerut să fie găzduiți pe teritoriul rusesc

Peste 500.000 de cetăţeni ucraineni ar fi fost deportaţi în Rusia de la începutul războiului, a anunțat Volodimir Zelenski, vineri, potrivit Președintele crede că cetățenii au fost răpiți și trimiși fără voia lor în regiuni îndepărtate și izolate ale țării, într-o încercare de a-i asimila cu forța.

Sursele rusești transmit că aproximativ 1.5 milioane de ucraineni au ajuns în Rusia în aceeași perioadă, printre care și 200.000 de copii, scrie Se pare că minorii sunt plasați în familii rusești. Potrivit Stratcom Center, pentru a face imposibilă reîntoarcerea în țara natală, autoritățile simplifică și grăbesc procesul de adopție.

Under Putin’s regime,Ukrainian children are being illegally deported to Russia and placed in Russian families. To make it impossible for the kids to come back home, Russia is working to simplify and speed up the adoption process.

Ukrainian children need to be home.

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre)