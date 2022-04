A fost descoperit un oraș subteran în Turcia, considerat cel mai mare din lume

A fost descoperit de o echipă de arheologi de la Muzeul din Mardin în Turcia. Se crede că orașul ar fi adăpostit între 60.000 și 70.000 de persoane.

Un număr mare de artefacte aparținând secolelor II și III d.Hr. , silozuri, fântâni de apă și pasaje cu coridoare în districtul Midyat din sud-estul provinciei Mardin, potrivit

Orașul Midyat, care este aproape un muzeu în aer liber cu istoria și cultura sa, oferă o atmosferă magică vizitatorilor săi cu case de piatră, hanuri, moschei, biserici și mănăstiri vechi de mii de ani.

În interioriul acestuia a fost găsită și o peșteră, în cadrul unui proiect de curățare și conservare a străzilor și caselor istorice, început în urmă cu doi ani. După ce s-a stabilit că peștera este o trecere către diferite locuri, cu coridoare, .

Excavations revealed underground structures with silos and wells in Midyat, Mardin, southeastern Turkey. A number of artifacts belonging to the 2nd and 3rd centuries AD were also unearthed.

— Ticia Verveer (@ticiaverveer)