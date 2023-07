A murit Tony Bennett / Cântărețul avea 96 de ani

Tony Bennett a fost un cântăreț american de pop și jazz, având o carieră de șapte decenii. Acesta a murit la vârsta de 96 de ani. Tragicul anunț a fost făcut de publicistul artistului, potrivit

Cântărețul este cunoscut pentru piesa „I Left My Heart in San Francisco”, lansată în 1962, dar și pentru revenirea uimitoare în anii 80 și 90, care i-a adus un succes până la vârsta bătrâneții. Acesta a obținut 19 premii Granny și a vândut peste 50 de milioane de discuri în întreaga lume.

Acum trei ani a apărut anunțul, pe Twitter, potrivit căruia Bennet a fost diagnosticat cu Alzheimer în 2016. Pe atunci, el scria: „Viața este un cadou – chiar și cu Alzheimer”. Chiar dacă funcțiile cognitive erau afectate, el era încă capabil să cânte mai multe melodii din repertoriul său.

Breaking News: Tony Bennett, whose interpretations of musical standards helped spread the American songbook around the world, died at 96.

— The New York Times (@nytimes)